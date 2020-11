Le uscite manga J-POP del 2 Dicembre 2020 vedono la conclusione della nuova edizione deluxe di Hellsing e l’arrivo sugli scaffali dei nuovi volumi di serie popolari come The Quintessential Quintuplets, The Rising of the Shield Hero e Golden Kamui.

Le uscite manga J-POP del 2 Dicembre 2020

The Quintessential Quintuplets 11 di 14

di Negi Haruba

€ 5,90

Durante la gita di diploma a Kyoto, l’affiatamento tra le gemelle aveva cominciato a scricchiolare, ma questo momento travagliato ha infine contribuito a rafforzare ancora di più il loro legame. Nel frattempo, abbiamo scoperto che a incontrare Futaro nella gita di diploma di sei anni prima era stata Yotsuba!

Golden Kamui 21

di Satoru Noda

€ 6,90

Nel pieno dell’Era Meiji Seiji Sugimoto, ex soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie più sanguinose della guerra Russo-Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un solo obiettivo: trovare abbastanza oro per mantenere la vedova del suo migliore amico morto in guerra. La corsa all’oro lo porta in Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu e dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto una enorme quantità del prezioso metallo giallo…ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Hellsing Nuova Edizione 5 di 5

di Kohta Hirano

€ 15,00

Una nobile casata inglese, gli Hellsing, lotta da generazioni contro i vampiri, al punto da essersi trasformata in una vera e propria organizzazione paramilitare al servizio segreto di sua maestà. L’ultima erede e leader del casato, Lady Integra, ha poi al suo fianco nella lotta un’arma tanto formidabile quanto impensabile: lo spietato vampiro Alucard!

The Rising of The Shield Hero 16

di Yusagi Aneko, Aiya Kyu, Seira Minami

€ 5,90

Naofumi e la sua banda hanno inseguito Kyo in un altro mondo, restandone imprigionati. Oltre alla scomparsa di Raphtalia e Filo, Naofumi e Rishia si ritrovano al livello 1! Di fronte ai due, alla ricerca di una via di fuga, appare una ragazza misteriosa che afferma di essere uno dei 4 Sacri Eroi!

Persona 5 volume 7

di Atlus, Hisato Murasaki

€ 5,90

I ragazzi stanno festeggiando l’avvenuta redenzione del boss della malavita Junya Kaneshiro, ma la loro gioia dura poco: ricevono infatti una dichiarazione di guerra da parte della Medjed, un’organizzazione internazionale di hacker! Mentre Akira è incerto sul da farsi, gli viene improvvisamente proposto un accordo: maggiori informazioni su Medjed, in cambio di un favore…

