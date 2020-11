Alita Battle Angel potrebbe dare origina a una serie per Disney+, a seguito delle pressanti richieste dei fan di poter vedere altro dopo il film di successo prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez.

Stando a voci di corridoio raccolte dalla redazione di Small Screen, Disney e 20th Century Studio sarebbero al lavoro per produrre una serie prequel da distribuire esclusivamente attraverso il servizio di video on demand in abbonamento Disney+.

Cameron e Rodriguez sarebbero i produttori della serie; non è chiaro se Rodriguez si occuperebbe anche della regia.

Restiamo quindi in attesa di notizie ufficiali sul progetto.

Alita Battle Angel e i piani per il futuro

Sulle possibilità di un sequel di Alita Battle Angel, lo scorso anno il produttore Jon Landau dichiarò a Cinema Blend che i fan di Alita avrebbero dovuto continuare a pressare la Disney (che ha perfezionato l’acquisizione di 20th Century Fox poco dopo l’uscita del film) e farle capire quanto sia importante aver un altro film.

Aggiunse inoltre che James Cameron aveva già pensato molto dettagliatamente al plot delle storie per due sequel.

Alita Battle Angel, il film

Tratto dal manga GUNMM di Yukito Kishiro, edito da Planet Manga con il titolo occidentale Alita, Alita Battle Angel è prodotto da James Cameron (Terminator, Titanic) e Jon Landau (Avatar) e diretto da Robert Rodriguez (Sin City, Spy Kids) su sceneggiatura stesa da Cameron e Laeta Kalogridis (Shutter’s Island).

È uscito nei cinema italiani il 14 Febbraio 2019 con il titolo Alita: Angelo della Battaglia ed è disponibile in home video dal 12 Settembre 2019:

Realizzato dai produttori di Avatar, è l’adattamento cinematografica dall’omonimo manga scritto e illustrato da Yukito Kushiro nel 1991. Ambientato nel ventiseiesimo secolo, Alita (Rosa Salazar) è un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.

