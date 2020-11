Star Wars: The High Republic segnerà l’inizio di una nuova era nella celeberrima saga ideata da George Lucas nella seconda metà degli Anni 70.

Come sappiamo il progetto, ambientato duecento anni prima degli eventi di Star Wars Episodio I La Minaccia Fantasma, si dipanerà tra romanzi e fumetti per tutte le fasce d’età a partire da Gennaio 2021 negli USA e in Italia da Giugno 2021 grazie a Panini Comics.

Tra i romanzi troviamo Star Wars: The High Republic A Test of Courage di Justina Ireland, in uscita il 5 Gennaio, che riprenderà una particolare spada laser vista nell’universo espanso di Star Wars: la spada laser frusta (lightsaber whip) o frusta laser, usata da personaggi come Kit Fisto, Lady Lumiya o la Signora dei Sith Githany.

Il romanzo, indirizzato a un pubblico di ragazzi, ha per protagonista la cavaliere Jedi Vernestra Rwoh; la sedicenne ha il compito di supervisionare Avon Starros, dodicenne aspirante inventore, a bordo di una navicella diretta verso la stazione spaziale Starlight Beacon.

Vernestra ha modificato la sua spada per avere una funzione frusta, una idea venutale nel mezzo della notte e subito messa in pratica; l’arma verrà usata per la prima volta per aprire un passaggio attraverso una foresta.

A proposito di Star Wars: The High Republic

Le vicende di Star Wars: The High Republic sono ambientate 200 anni prima gli eventi della Saga degli Skywalker e verranno raccontate attraverso romanzi e serie a fumetti.

Per quanto riguarda i romanzi abbiamo Star Wars The High Republic: Light of the Jedi di Charles Soule (5 Gennaio 2021), Star Wars The High Republic: A Test of Courage di Justina Ireland (5 Gennaio 2021) e Star Wars The High Republic: Into the Dark di Claudia Gray (2 Febbraio 2021).

A Gennaio debutteranno le serie Star Wars The High Republic scritta da Cavan Scott per Marvel Comics e Star Wars: The High Republic Adventures per IDW (qui le prime pagine con un giovane Yoda).

Anche Star Wars: The High Republic ha una sua opening crawl, che recita:

La galassia è in pace, governata dalla gloriosa REPUBBLICA e protetta dai nobili e saggi CAVALIERI JEDI. Come simbolo di tutto quello che è buono, la Repubblica sta per lanciare la STARLIGHT BEACON nelle profondità dell’Orlo Esterno. Questa nuova stazione spaziale sarà un raggio di speranza visibile a tutti. Ma così come un rinascimento magnifico si espande per tutta la Repubblica, così fa un nuovo avversario spaventoso. Ora i guardiani della pace e della giustizia dovranno affrontare una minaccia per se stessi, per la galassia e per la Forza stessa..

Acquista la Chiavetta USB 32 GB di BB8