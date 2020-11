Gundam Ace ha presentato tre nuovi manga basati sulla saga robotica giapponese per eccellenza, due dei quali già disponibili sul numero 1/2021 del mensile di Kadokawa uscito il 26 Novembre 2020.

Masakazu Iwasaki, autore noto per Kemeko Deluxe!, ha lanciato la serie Arasa OL Haman-sama (La trentenne Office Lady Haman-sama) che reinventa il personaggio di Haman Karn come capo sezione di una compagnia di abbigliamento chiamata Neo Zeon.

Kazuya Tani ha invece dato il via a Ral Meshi – Ramba Ral no Haitoku Gohan, manga culinario incentrato su un Ramba Ral intento a occuparsi del night club Club Eden e a mangiare a volontà senza che nessuno lo infastidisca.

Sanami Suzuki supervisiona le ricette e ciascun capitolo presenterà una postfazione in cui la Suzuki commenta il piatto del capitolo.

Osamui Wakai e Satoshi Takemiya, invece, lanceranno Amuro to Boku (Amuro e Io) sul numero 2 di Gundam Ace, in vendita dal 26 Dicembre 2020.

A proposito di Gundam Ace

Kadokawa ha lanciato la rivista Gundam Ace il 25 Giugno 2001 come pubblicazione trimestrale; dopo tre numeri la rivista diventa bimestrale e dal numero 10 del 25 Aprile 2003 passa definitivamente a mensile.

Tra le numerose serie ospitate ricordiamo Mobile Suit Gundam: The Origin di Yoshikazu Yasuhiko (edito in Italia da Edizioni Star Comics), Gundam Unicorn: Bande Dessinée di Kouzoh Ohmori (J-POP Manga), Z Gundam Define di Hiroyuki Kitazume e Gundam Wing Endless Waltz: The Glory of Losers di Katsuyuki Sumisawa e Tomofumi Ogasawara.

In Italia sono al momento in corso Gundam Unicorn: Bande Dessinée (12 volumi su 17, serie conclusa) e Mobile Suit Gundam 0083 Rebellion (Edizioni Star Comics, 13 volumi su 15, serie in corso).

