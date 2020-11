Sulla radio locale Kiss Kiss Napoli, e più di preciso durante la trasmissione Radio Goal, è andata in onda di recente una intervista fatta a Marino Bartoletti, volto e voce conosciutissimi dagli appassionati di calcio.

Il piccolo aneddoto che segue è stato raccontato dallo stesso Bartoletti e riguarda una delle occasioni in cui ha incontrato Diego Armando Maradona, ospite di uno dei programmi sportivi da lui condotti, Pressing.

Per quanto possa essere qualcosa di inaspettato, “El pibe de oro”, “La Mano di Dio” in una determinata occasione fece richiesta al noto giornalista sportivo italiano di un “compenso” piuttosto inaspettato…

“Quando venne da me a ‘Pressing’, subito dopo la partita Milan-Napoli, gara che sentenziò la perdita dello scudetto per i partenopei, gli dissi che c’era anche un piccolo rimborso spese. Sapete lui cosa mi rispose? Mi disse: ‘Se me lo ripeti di nuovo, non vengo. Io vengo solo per amicizia’. Alla fine, gli diedi l’audiocassetta di Cristina D’Avena con le canzoni dei cartoni animati per i suoi bambini: volle solo quella”

