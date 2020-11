Come di consueto, vi riportiamo le novità canali Fox di dicembre 2020, sottolineando le novità annunciate presenti nel palinsesto.

Le novità canali Fox di dicembre 2020 – Fox, canale 112 di Sky

DEPUTY – Dall’11 dicembre ogni venerdì su FOX (Sky, 112)

Deputy è un procedural di genere poliziesco, ideata da Will Beall (Training Day, Castle), prodotto da eOne. La serie fonde lo spirito della classica atmosfera western con l’autenticità della vita moderna. Al centro della trama vi è il dipartimento dello sceriffo nella contea di Los Angeles. Quando lo sceriffo muore improvvisamente, viene eletto il suo sostituto, Bill Hollister (Stephen Dorff, Blade, True Detective), un poliziotto schietto e dai modi rozzi che si rivela essere l’uomo più improbabile per quel ruolo e i suoi modi di ottenere giustizia spesso si scontrano con quello dei politici locali. In questa nuova veste, Bill si impegna a consegnare alla giustizia i criminali, compresi quelli che si nascondono dietro i banchi della politica. A causa dei rischi del mestiere, la polizia si interfaccia spesso con il Los Angeles County General Hospital, dove lo stesso Bill avrà a che fare di frequente con il chirurgo capo di traumatologia, nonché sua moglie, Paula Reyes (Yara Martinez, The Tick, True Detective). Ad aiutarlo nel difficile compito ci sono gli ambiziosi quanto problematici agenti che operano sotto il suo comando: Cade Walker (Brian Van Holt, S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine), un ex alcolista e Marine che ha servito in Afghanistan; Rachel Delgrado (Siena Goines, 40 anni vergine), una meticolosa poliziotta nel bel mezzo di un divorzio; Charlie Minnick (Danielle Moné Truitt), un’ex insegnante che dopo una tragedia vissuta a scuola decide di entrare in Polizia; Breanna Bishop (Bex Taylor-Klaus), intelligente e sarcastica, è responsabile della scorta dello sceriffo; Joseph Blair (Shane Paul McGhie), un agente del dipartimento e figlio dell’ex partner di Bill.

FOX I SIMPSON – Dal 23 dicembre al 9 gennaio tutto il giorno, tutti i giorni su Fox+1

In occasione delle festività natalizie, Fox lascia il telecomando nella mano di Homer e dedica un canale intero ai Simpson. FOX I SIMPSON andrà in onda su Fox+1 (Sky, 113) dal 23 dicembre al 9 gennaio. Una maratona no stop che ripercorrerà i migliori momenti della famiglia più amata d’America. Fox+1 (Sky, 113) si trasforma in una maxi maratona delle storiche stagioni de “I Simpson” con oltre 250 episodi non stop. Sono passati più di 30 anni da quando, il 17 dicembre 1989, I Simpson debuttarono per la prima volta nel prime time di Fox negli Stati Uniti, diventando fin da quella prima stagione un fenomeno planetario che ha cambiato per sempre l’animazione per adulti, rivoluzionandone il linguaggio e imponendosi come un cult imprescindibile per le diverse generazioni che da allora si sono susseguite

Le novità canali Fox di dicembre 2020 – Fox Crime, canale 116 di Sky

FOX CRIME DELITTI – Dal 12 al 18 dicembre tutto il giorno, tutti i giorni su Fox Crime+1 (117, Sky)

Sette giorni di programmazione e nove stagioni della serie Delitti in Paradiso: dal 12 al 18 dicembre su Fox Crime +1 nasce Fox Crime Delitti per respirare i momenti adrenalinici e rivedere tutti gli episodi della serie. I protagonisti saranno i misteri che circondano l’atollo, e l’arrivo del giovane e stravagante detective Neville Parker (Ralf Little), in sostituzione dell’ispettore Jack Mooney (Ardal O’Hanlon).

Le novità canali Fox di dicembre 2020 – National Geographic, canale 403 di Sky

VENEZIA: IL FUTURO DEL PIANETA – in onda su National Geographic lunedì 14 dicembre alle 20.55

Venezia è una delle città più iconiche al mondo. Adagiata su 118 piccole isole, è da sempre facile preda di ogni variazione del livello del mare, ma oggi si trova ad affrontare la furia di alluvioni sempre più minacciose e frequenti, dovute ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale. L’acqua alta del novembre 2019 ha letteralmente messo in ginocchio la città. Cosa sta succedendo? E’ un fenomeno locale o Venezia sta affrontando per prima gli effetti di una crisi ambientale che sta colpendo tutto il pianeta? Riusciremo a salvare questa città garantendo così anche un futuro all’intera umanità? National Geographic va alla ricerca delle risposte a queste e altre domande con la nuova produzione originale VENEZIA: IL FUTURO DEL PIANETA, in onda su National Geographic (Sky,403) lunedì 14 dicembre alle 20:55.Il rapporto che da sempre lega Venezia alla sua laguna è un ecosistema delicato messo a rischio dalla mano dell’uomo. La città poggia su un substrato di detriti fluviali non ancora consolidato che provoca lo sprofondamento progressivo del terreno. Ma l’impatto di un fenomeno locale come questo si va sommando agli effetti dell’innalzamento del livello dei mari provocato dal riscaldamento globale, trasformando un fenomeno familiare come l’acqua alta in alluvioni di immani proporzioni che provocano un grido di allarme in tutto il mondo. Di fronte a questi scenari, gli scienziati hanno fatto della città un grande laboratorio a cielo aperto dove capire e misurare l’effetto dei cambiamenti climatici sul pianeta e mettere a punto soluzioni capaci di salvare Venezia e con lei, le altre città costiere del mondo minacciate dall’innalzamento del livello degli oceani. Per arginare la furia del mare e salvare Venezia, gli esperti sono inoltre alle prese con la più monumentale opera di ingegneria idraulica mai costruita dall’uomo: il MOSE. Un sistema che lo scorso 3 ottobre, entrando in funzione, è riuscito per la prima volta nella storia della città a bloccare una mareggiata. Venezia è finalmente al sicuro? Quali saranno gli effetti dei cambiamenti climatici che si profilano all’orizzonte? Venezia: il futuro del pianeta è prodotto da DocLab per National Geographic.

I MISTERI DI KEROS – In onda su National Geographic venerdì 25 dicembre alle 20:55

Un vera e propria missione di investigazione nel cuore del Mar Egeo. In I MISTERI DI KEROS, in onda su National Geographic (Sky, 403) venerdì 25 dicembre alle 20:55, un team di archeologi scopre quello che potrebbe essere il più antico santuario marittimo del mondo.

