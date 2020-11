Dragon Ball Super ha apportato alcuni importanti cambiamenti durante il corso dell’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Per sconfiggere il nuovo cattivo Moro, Goku ha dovuto padroneggiare appieno il potere divino dell’Ultra Istinto. Nel raggiungimento dell’Ultra Istinto Perfetto, Goku è ha raggiunto un nuovo livello di potere che potrebbe metterlo in contrasto con il Gran Sacerdote e gli altri Dei dell’Universo.

Tuttavia, mentre molti fan di Dragon Ball sono preoccupati che Goku e Vegeta debbano potenzialmente combattere gli Dei e gli Angeli, c’è un’altra domanda immediata a cui è necessario rispondere: i nuovi poteri a livello di Dio di Goku sono soggetti alle Leggi Angeliche?

Attenzione! seguono SPOILER dal manga di Dragon Ball Super!

Per padroneggiare l’Ultra Istinto, Goku ha dovuto prima subire la perdita del suo nuovo amico e mentore, Merus. Si scopre che Merus era un Angelo travestito da agente mortale della Pattuglia Galattica. Quando Moro quasi uccise Goku e aveva la Terra nelle sue grinfie, Merus sembrò combattere il villain usando i suoi poteri divini. Tuttavia, la Legge Divina (in particolare la “Legge Angelica”) proibisce agli Angeli di scatenare il potere divino sul piano mortale. Per aver violato quella legge, Merus è stato cancellato dall’esistenza.

I fan di Dragon Ball si sono chiesti a quale altro scopo possa essere servita la morte di Merus, ma la risposta potrebbe essere semplice.

Lo scopo della Legge Angelica non è solo quello di trattenere gli Angeli, ma anche di mantenere l’Universo mortale al sicuro da livelli di potere che potrebbero annientarlo. La prima volta che Goku ottenne quel potere fu nel Torneo del Potere, un evento che si tiene fuori dal regno mortale.

Quindi, le Leggi Angeliche esistono per una buona, ottima ragione: limitare l’uso del potere divino, e il fatto che quelle leggi siano aggirate dai mortali non passerà inosservato.

Sarebbe davvero una cosa che ci si potrebbe aspettare da Dragon Ball se si lasciasse che che Goku finalmente padroneggi l’Ultra Istinto, solo per creare immediatamente dopo qualche situazione per cui difficilmente sarà in grado di usarlo.

Acquistate la figure di Goku Ultra Istinto QUI!