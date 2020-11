Un dicembre all’insegna degli eventi con Pokémon GO! Gli allenatori potranno festeggiare la fine del 2020 con tantissimi bonus, dall’incontro nella scoperta straordinaria di dicembre alle ore del Pokémon in primo piano, passando per aggiornamenti, PE bonus e i raid con Kyurem e MegaAbomasnow.

Gli eventi di dicembre in Pokémon GO

Incontro nella scoperta straordinaria di dicembre

A partire dalle 22:00 (ora locale) di martedì 1° dicembre 2020 e fino alle 22:00 (ora locale) di venerdì 1° gennaio 2021, i giocatori avranno la possibilità di incontrare Lapras o Darumaka di Unima nella scoperta straordinaria; la cattura di uno dei offrirà PE bonus.

Kyurem e MegaAbomasnow nei raid

A partire dalle 22:00 (ora locale) di martedì 1° dicembre 2020 e fino alle 22:00 (ora locale) di venerdì 1° gennaio 2021, Kyurem tornerà nei raid a cinque stelle. MegaAbomasnow farà invece il suo esordio nel gioco nei megaraid, sostituendo MegaBlastoise.

Il Pokémon in primo piano

Durante il mese di dicembre, l’ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì alle 18:00 (ora locale) e in ogni ora saranno protagonisti un Pokémon diverso e un bonus speciale!

– Martedì 1° dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà Seel e otterrete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon. -Martedì 8 dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà Swinub e otterrete una quantità doppia di polvere di stelle catturando Pokémon. -Martedì 15 dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà una sorpresa e otterrete una quantità doppia di caramelle catturando Pokémon. -Martedì 22 dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà Snorunt e otterrete una quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon. -Martedì 29 dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà Snover e otterrete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon.

Il bonus PE

Come parte dell’enorme aggiornamento di GO Beyond di dicembre, verrà incrementato il livello massimo a 50. Per offrire a tutti i giocatori di passare di livello durante questo periodo, dalle 13:00 (ora locale) di mercoledì 18 novembre 2020 è disponibile un bonus per ottenere il doppio di PE da cattura che rimarrà attivo fino alle 23:59 (ora locale) di giovedì 31 dicembre 2020.

Altri aggiornamenti

Verrà introdotta un’assegnazione di etichette ai Pokémon che, insieme ad altri aggiornamenti generali di ricerca, renderanno più semplice la gestione dei Pokémon. L’assegnazione di etichette ai Pokémon consentirà di creare diverse etichette colorate, di applicarle ai Pokémon e di utilizzarle per filtrare quelli presenti nella collezione.

Verrà aggiornata inoltre la funzione di ricerca dei Pokémon per consentire una maggiore praticità. Toccando il campo di ricerca, verrà visualizzata una nuova schermata contenente termini di ricerca come tipo di Pokémon, regione, livello di affiatamento, cromatico e molto altro.

Pokémon GO Beyond: un riassunto delle novità

Ricordiamo che dalla settimana di lunedì 30 novembre 2020, Pokémon GO continuerà la sua evoluzione come gioco, apportando modifiche al modo in cui gli Allenatori possono avanzare di livello, nel più generale aggiornamento di GO Beyond.

Verranno introdotte le Stagioni, una nuova esperienza per gli eventi nel gioco e facendo arrivare i Pokémon della regione di Kalos. Ci sono tutti i motivi per passare queste vacanze di Natale 2020 insieme a Pokémon GO!

Amante delle console oltre che di Pokémon GO? Acquista Pokémon Spada per Nintendo Switch