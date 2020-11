Amazon Prime Video ha annunciato che a Dicembre saranno disponibili L’Attacco dei Giganti Stagione 4 – The Final Season e Occhi di Gatto (Cat’s Eye) Stagioni 1 e 2.

Dal 1 Gennaio, invece, saranno disponibili per la prima volta con doppiaggio Italiano Goblin Slayer e Made in Abyss.

Amazon Prime Video e L’Attacco dei Giganti 4

L’Attacco dei Giganti Stagione 4 – The Final Season sarà disponibile in contemporanea alla messa in onda giapponese dall’8 Dicembre, un episodio a settimana quindi; mentre l’edizione doppiata in Italiano uscirà dal 19 Dicembre 2020.

Le stesse modalità di diffusione previste su VVVVID, insomma.

Ricordiamo che le prime tre stagioni sono già disponibili anche su Amazon Prime Video.

Per oltre cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Chi desidera esplorare il mondo esterno è visto come un pazzo e guardato con disprezzo. Il giovane Eren si sente però come un animale in cattività e, sebbene avvenga spesso che le squadre inviate ritornino decimate, sogna di unirsi al Corpo di Ricerca per scoprire la realtà che lo circonda. Un giorno Eren sogna l’attacco di esseri giganteschi e, anche se al risveglio ha rimosso ogni ricordo di quanto ha visto, gli resta addosso una stranissima sensazione. Poco più tardi accade l’imprevisto: un immenso Titano apre una breccia nelle mura di protezione. Per Eren sarà uno shock senza precedenti…

Amazon Prime Video e Occhi di Gatto

La prima serie di Occhi di Gatto sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 1 Dicembre, mentre la seconda seguirà il 15 Dicembre.

L’anime è in corso di trasmissione su Italia 2.

La giovane Sheila gestisce il caffe Occhi di gatto con le sorelle Kelly e Tati. Il bar e una copertura: le sorelle sono, infatti, una celebre banda dedita al furto di opere d’arte, anch’essa chiamata Occhi di Gatto, che cosi firma i biglietti da visita lasciati sulla scena dei furti. Rubano esclusivamente opere d’arte appartenute a Michael Heinz, famoso artista degli anni ’40, che è il loro amato padre scomparso. Sperano di ricostruirne la collezione, che era stata loro sottratta dai nazisti, e individuare sufficienti indizi per poterlo ritrovare. L’investigatore incaricato delle indagini per la loro cattura, Matthew Hisman, e anche il fidanzato di Sheila e non sospetta minimamente delle tre sorelle…

