VVVVID ha annunciato che L’Attacco dei Giganti Stagione 4 – The Final Season sarà disponibile gratuitamente dall’8 Dicembre in simulcast, mentre la versione doppiata arriverà dal 19 Dicembre.

Completano gli annunci i doppiaggi italiani di Made in Abyss, Goblin Slayer e Sword Art Online, come comunicato attraverso la pagina Facebook ufficiale della piattaforma:

BUON NATALE A TUTTI DA VVVVID

PS: resta con noi per nuovi importanti annunci.