The Witcher 2 dovrebbe vedere un nuovo cavallo per Geralt. Nuove foto scattate sul set da Burst Photos / LVT Media mostrano infatti il cast e la troupe intente a girare a Frensham Little Pond, col Geralt di Henry Cavill che cavalca un cavallo però diverso da Roach.

Il nuovo cavallo, tutto nero, è ovviamente diverso da Roach: viene dunque da chiedersi cosa sia successo all’amato cavallo di Geralt, o per quale motivo il personaggio cavalca un animale diverso dal suo fedele compagno di viaggio.

The Witcher 2 intanto dovrebbe vedere la presenza di un nuovo personaggio importante per le trame. Stiamo parlando della contessa De Stael, personaggio familiare a chi ha letto i libri e collegato a Ranuncolo, che Redanian Intelligence dà come presente nei nuovi episodi.

La contessa De Stael è essenziale nello sviluppo del personaggio di Ranuncolo; il bardo, come abbiamo potuto vedere, ha infatti menzionato la donna e la sua presenza potrebbe sicuramente introdurre nuove dinamiche. Nonostante questo, la sua presenza potrebbe essere limitata ai flashback, comunque molto importanti per la caratterizzazione di Ranuncolo.

The Witcher 2: la seconda stagione

The Witcher 2 vedrà Geralt alle prese con due nuove importantissime relazioni: una con Ciri, la ragazza a lui legata dal destino, l’altra con Vesemir, suo mentore e padre adottivo.

Sul rapporto con la ragazza, è intervenuta in precedenza la Hissrich:

Quello che penso sia davvero divertente del rapporto fra Geralt e Ciri è che il tipo di famiglia più originale che ci si possa aspettare.C’è uno strigo il cui unico lavoro è quello di uccidere per soldi e una bambina che sta cercando di sfuggire al suo passato, tutto si gioca su come si uniscono questi due stili di vita.Per me una delle cose più divertenti da esplorare in questa seconda staigone è vedere come si cambiano e alterano gli equilibri uno dell’altro; dopo la prima stagione, abbiamo tutti un’idea di chi sia Ciri e di chi sia Geralt.Bene, ora possiamo lanciare tutto in un frullatore e vedere cosa succede quando due persone completamente diverse si trovano costrette ad affrontare insieme determinate circostanze. E penso che sia davvero divertente. Non è sempre tutto rosa e fiori. Discuteranno. Combatteranno. Saranno due sconosciuti che si troveranno a stare insieme a cui viene detto che saranno legati per sempre. Penso che la loro cresciuta e lo sviluppo di un rapporto padre e figlia sia una delle mie parti preferite della serie.

Questa invece la descrizione di Vesemir, interpretato da Kim Bodnia:

Fascinoso simbolo dell’età d’oro dei Witcher, Vesemir è il witcher più anziano ed esperto della serie, nonché una figura paterna per Geralt. Sopravvissuto al massacro di Kaer Morhen, una carneficina che ha quasi sterminato la specie, Vesenir è molto protettivo coi witcher rimanenti, sentendo la paura dell’estinzione di questa comunità che può trovare gloria solo uccidendo mostri.

Ricordiamo a tutti gli appassionati (e a chi presto recupererà la serie) che Netflix ha già annunciato diversi spin-off: una serie prequel, The Witcher: Blood Origin, e il film animato The Witcher: Nightmare of The Wolf, tutto incentrato su Vesemir.

