Apocalisse è un personaggio che entrato nel mondo degli X-Men come uno dei loro più grandi nemici. È stato in passato un formidabile avversario per la squadra di Charles Xavier, ma quei giorni sono ormai passati. Jonathan Hickman ha conferito ad Apocalisse un nuovo ruolo e una maggiore complessità che mai ci saremmo aspettati di vedere in un personaggio del genere, soprattutto durante il crossover X of Swords, che è oggi giunto al termine.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO POTREBBE CONTENERE SPOILER!

Il finale di X of Swords

X of Swords ha raggiunto le sue battute finali nell’albo X of Swords: Destruction #1. E proprio il sacrificio di Apocalisse avvenuto in queste ultime pagine sottolinea il suo reale animo eccezionalmente altruista. A quanto pare, il primo mutante in assoluto ha vissuto la sua lunga vita con diversi rimpianti.

Avendo da tempo lasciato la moglie, i figli e un’intera nazione di mutanti caduta vittima delle forze infernali di Amenth, Apocalisse è più devastato che mai dopo aver scoperto che sua moglie, Genesis, è diventata l’ospite del malvagio Annihilation, il leader dell’esercito inarrestabile di Amenth.

Nel corso della tremenda battaglia tra Apocalisse e Annihilation, la storia raggiunge il culmine quando lo stesso Apocalisse si trova faccia a faccia con la moglie corrotta. Durante lo scontro furioso su Altromondo, Apocalisse riuscirà a liberare sua moglie Genesis dalle grinfie di Annihilation strappandole l’elmo d’oro. Ma poiché “chiunque sconfigga l’elmo, rivendica l’elmo”, Apocalisse diventerà diventerà il nuovo ospite del sovrano demoniaco.

Nonostante ciò, la sua volontà ferrea gli permetterà di sfuggire al controllo di Annihilation grazie alle sue più intime intenzioni di essere la sicurezza e la prosperità di tutti i mutanti. Ora, con il grande potere di Annihilation completamente sotto il suo controllo, Apocalisse si arrende a Saturnyne, il sovrano dell’Altromondo, e pone fine alla grande guerra, anche se c’è un avvertimento.

Prima di rinviare i mutanti reduci dello scontro alle loro rispettive dimensioni, Saturnyne richiede che un mutante proveniente da una delle due nazioni (Arakko e Krakoa) lasci per sempre la loro terra per vivere con il nemico. Genesis chiederà che suo marito, Apocalisse, ritorni con lei nella dimensione di Amenth. E parlando per conto dei mutanti dell’Isola di Krakoa, Apocalisse compie un sacrificio davvero nobile, scegliendo la stessa nazione mutante di Arakko, liberando milioni di prigionieri mutanti a cui sarà concessa libertà e prosperità sulla Terra.

Apocalisse è indubbio uno dei personaggi migliori di questo crossover. Il suo arco narrativo durante X of Swords ha saputo esplorare alcuni lati ancora oscuri del suo personaggio rendendolo umano. Il bene e il male non sono due mondi netti. Con quest’ultima battuta finale Apocalisse ha dimostrato di saper mettere al primo posto il benessere del proprio popolo a patto di sacrificare se stesso. Adesso Apocalisse non vivrà più sulla Terra anche se siamo certi che un giorno lo rivedremo ancora. Comincerà ora una nuova era per gli X-Men, Reign of X!

Voi avete seguito il crossover? Cosa pensate del finale?

