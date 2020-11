Quest’oggi è deceduta all’età di 70 anni Daria Nicolodi, conosciuta al grande pubblico per aver partecipato, come sceneggiatrice e come attrice, a tutti i film diretti dall’allora compagno Dario Argento, con il quale intraprese un solido sodalizio anche artistico durato dal 1975 al 1987.

In questi anni, Daria Nicolodi ha preso parte ad alcuni dei film più iconici del Maestro dell’horror italiano, fra cui Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena.

Fu proprio durante il casting per Profondo Rosso, nel 1974, che Daria Nicolodi conobbe Dario Argento. Dalla loro relazione nacque l’anno successivo, nel 1975 l’attrice, sceneggiatrice e regista Asia Argento.

Attrice anche di teatro, partecipò a La commedia di Gaetanaccio insieme a Gigi Proietti e anche ad alcuni film sceneggiati e diretti da sua figlia Asia. Dal 1994, le sue apparizioni in pubblico diventano sempre più sporadiche, in concomitanza con la morte della sua figlia primogenita Anna, avuta da un matrimonio precedente, morta in un incidente stradale.

L’ultimo film a cui ha preso parte è stato La Terza Madre di Dario Argento, nel 2007, mentre la sua ultima apparizione televisiva è del 2009, anno in cui ha preso parte alla miniserie per la TV Il Mostro di Firenze.

La notizia della morte di Daria Nicolodi è stata data dallo stesso Dario Argento.

Acquistate Profondo Rosso (45Th Anniversary 1975 – 2020) (Copertina Nobilitata) QUI!