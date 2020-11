Marvel ha anticipato una parte della trama del nuovo numero della serie di Thor, a cura di Donny Cates, Nic Klein, Matt Wilson e Joe Sabino, a CBR.

Il Distruttore

Come confermato da CBR, secondo alcune anteprime svelate in anteprima da Marvel Comics, Donald Blake starebbe pensando a come riattivare il grande potere del Distruttore, che porterebbe con se uno degli scontri più devastanti mai visti nel fumetto a cura di Cates, Klein, Wilson e Sabino.

Dimostratosi uno dei nemici più potenti di Thor fin dalle sue prime apparizioni, il Distruttore era apparso anche in uno dei film del Marvel Cinematic Universe, affrontato dal Dio del Tuono in New Mexico.

Donald Blake, l’alter ego di Thor

Notoriamente conosciuto come l’alter ego di Thor, per decenni Donald Blake ha fatto le proprie apparizioni nei fumetti del Dio del Tuono, ma recentemente sembrava che la sua figura fosse passata al dimenticatoio. Il personaggio non è infatti presente in alcun arco narrativo recente.

Dottore sulla Terra, Blake venne scelto da Odino per essere l’ospite mortale di Thor, facendo affidamento sul suo bastone di legno richiamava gli straordinari poteri del Dio del Tuono di Asgard.

Anticipazioni

Nel nuovo numero disegnato da Nic Klein e scritto da Donny Cates, Donald Blake cercherà la vendetta contro il Dio del Tuono, Odino e tutti gli Asgardiani che lo hanno utilizzato come una pedina riluttante dei loro interessi. Per questo motivo usufruirà di un’arma Asgardiana per il suo piano: Il Distruttore, il potente guardiano, qualche volta utilizzato per scopi distruttivi da Loki. Nelle mani di Blake potrà portare solo catastrofe.

Blake, riuscito a scappare dalla sua prigionia, intrappolato in un mondo non suo, è cambiato per sempre. Il suo corpo è diventato il semplice guscio dell’uomo che era una volta.

Il numero 10 di Thor sarà disponibile dal 2 dicembre.

