Cartoomics 2020 va totalmente online in un’edizione tutta speciale su Twitch dal 26 al 29 novembre. Più di 50 gli appuntamenti previsti con i protagonisti del fumetto italiano: Zerocalcare, Marco Checchetto, Sara Pichelli, Giuseppe Camuncoli, ma anche i Manetti Bros. per parlare dell’atteso film su Diabolik, e ancora numerosi panel per presentare le novità editoriali dell’anno e tanto altro.

L’evento “all digital” dedicato all’intrattenimento a tutto tondo ospiterà la storica fiera del fumetto giunta alla sua 28a edizione. Ad attendere le migliaia di appassionati un canale Twitch interamente dedicato agli appuntamenti con autori italiani e internazionali,

con tutte le ultime novità dal mondo dei comics e delle sue contaminazioni, film e giochi in scatola o di ruolo compresi.

Cartoomics 2020: tutti gli appuntamenti a MGW-X

Cartoomics 2020 si unisce all’altrettanto seguito universo del gaming grazie alla sinergia con Milan Games Week, il più importante evento in Italia dedicato al mondo dei videogiochi, dell’esport, del digital entertainment e della geek culture. Prende così vita MGW-X, un inedito format completamente digitale che, dal 26 al 29 novembre, ospiterà su Twitch il meglio dell’intrattenimento italiano e internazionale, dando vita a un vero e proprio festival pop digitale e interattivo. Sul canale Twitch dedicato a Cartoomics 2020 un fitto programma di panel e talk, interviste e approfondimenti, giochi di ruolo e sessioni di disegno in diretta. Host d’eccezione Giorgia Vecchini, nota cosplayer a livello internazionale, ma anche autrice e blogger.

Protagonisti indiscussi i grandi talenti italiani nel mondo: le migliaia di appassionati potranno ritrovarsi virtualmente nei Cartoomics Café per incontrarli e seguire i loro interventi. Autori del calibro di Sara Pichelli (Miles Morales: Ultimate Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales), Giuseppe “Cammo” Camuncoli (The Amazing Spider-Man, Darth Vader, Undiscovered Country), Marco Checchetto (Daredevil, The Punisher), Mario Alberti (Il Muro, Tex, Senzanima) e Lorenzo De Felici (Oblivion Song) racconteranno la loro esperienza professionale a livello internazionale con colossi come Marvel o DC e risponderanno in diretta alle domande del pubblico. Da non perdere l’appuntamento di domenica 29 novembre alle h 16.15 per “Italian Invasion: come gli artisti italiani stanno conquistando il mondo”.

L’edizione di Cartoomics 2020 vanta anche un nutrito numero di ospiti di rilevanza internazionale. Dalla narrativa fantasy al fumetto d’autore, dal romanzo sci-fi al fumetto mainstream con diversi autori provenienti da tutto il mondo: Scott Snyder, Charles Soule, Samantha Shannon, Terry Moore, Mirka Andolfo, Brenden Fletcher e Karl Kerschl, sono solo alcuni degli special guest del festival. Per scoprirli tutti bastano pochi click sul programma ufficiale di Cartoomics 2020.

A questo proposito segnaliamo tra gli appuntamenti da non perdere segnaliamo l’intervista del caporedattore di MangaForever Domenico Bottalico a Scott Snyder domenica 29 alle 19.00.

Nel corso dei tre giorni saranno molti, più di 50, gli appuntamenti che colmeranno il palinsesto on line di Cartoomics 2020 con ospiti di calibro che presentano le novità editoriali delle più importanti casi editrici, da Mondadori a Sergio Bonelli Editore, da Astorina a Multiplayer Edizioni, da Saldapress a Bao Publishing e Star Comics, solo per citarne alcuni, con ospiti di spicco come i Manetti Bros., che presenteranno il loro Diabolik, da fumetto a film, oltre che gioco in scatola. E poi Zerocalcare, SIO, Giacomo Bevilacqua, Fraffrog e tantissimi altri. L’Italia del fumetto si mette in mostra!

Ma non solo: l’evento andrà alla scoperta della Storia con Asterix in un viaggio nel tempo nella mitica Gallia con il seguitissimo Prof. Luca Raina star de Il Collegio (Rai2). Sarà un exploit anche per l’editoria di genere, con il “Ricettario Ufficiale di Friends” firmato dalla nota food blogger Chiara Maci e da Panini Comics.

Grande spazio anche ai giochi di ruolo, sempre più sulla cresta dell’onda. Tre spettacolari partite serali con Need Games a Cyberpunk Red con Il noto Game Master Nicola De Gobbis, e a The Witcher e Old-School Essentials, il GdR retro-clone d’avventura, esplorazione, pericoli, mostri e magia, in compagnia di special guest inaspettate per tre ore al giorno di puro divertimento.

MGW e il cinema

Tantissimi gli appuntamenti dedicati al cinema. CHILI, la piattaforma di film e serie TV in streaming senza abbonamento, è partner di MGW-X e Cartoomics. Per tutta la durata dell’evento, una sala virtuale sulla Home page di CHILI accompagnerà i partecipanti alla scoperta di rassegne dedicate a film in linea con l’evento, dai manga agli anime, dai fantasy ai supereroi, passando per i film con sottofondo il tema del videogioco.

Nei giorni di evento, CHILI dedicherà al pubblico di MGW tante sorprese e codici sconto esclusivi. Hot Corn (hotcorn.com), la testata giornalistica edita da CHILI, arricchisce l’evento con una copertura dedicata e una serie di interviste e di format realizzati dal direttore Andrea Morandi in speciali “Hot Corner”, condotti con Giorgia Vecchini e con il passaggio dei tanti personaggi del cinema e del fumetto.

MGW – gli shop dedicati

Chi non vuole rinunciare al tradizionale “shopping da fiera” potrà contare su IBS.it e LaFeltrinelli.it, gli official store digitali di Cartoomics dove acquistare libri, fumetti o graphic novel. Dal sito ufficiale MGW-X si potrà accedere una sezione speciale con numerose offerte dedicate sia alle novità presentate durante l’evento, sia ai titoli più amati del fumetto, della narrativa fantasy e di genere.

MGW e Cartoomics 2020, stasera l’inaugurazione

È così che il fantastico mondo di Cartoomics 2020 renderà il programma dell’intero evento ancora più ampio e ricco, inserendosi nella cornice di MGW-X insieme a Milan Games Week. Per la fiera dedicata al gaming sarà un’edizione rivoluzionaria, l’edizione “X”, la decima, la più “Xtensive”: uno show digitale con presentatori d’eccezione che scandiranno i tempi di un palinsesto ricco e multiforme che prenderà vita su 6 canali tutti su Twitch.

Qui key people, talent, cantanti, youtuber, creator e pro-player saranno i protagonisti indiscussi di sessioni di gaming puro, di tornei di ogni tipo, ma anche di talk d’approfondimento con special guest, anteprime dal mondo videoludico, concerti live e le sempre più rilevanti realtà indie italiane a dettare le ultime tendenze.

Insomma, MGW-X sarà una variegata piattaforma di entertainment multi-channel ad accesso gratuito che offrirà esperienze in grado di coinvolgere non solo il pubblico tradizionale dell’evento, ma anche il più ampio target della Generazione Z e dei Millennial. Ad aprire le danze l’imperdibile Opening Night di giovedì 26 novembre dalle h 20,30 su Twitch.