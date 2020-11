Il romanzo sequel Ready Player Two di Ernest Cline è stato pubblicato il 24 novembre negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Per alimentare le vendite, l’autore e Roblox hanno lanciato una caccia al tesoro virtuale a tema Ready Player Two che si svolge all’interno di sette esperienze sulla piattaforma Roblox. Potete accedere alla pagina direttamente da qui.

I giocatori che completano la caccia al tesoro riceveranno doni virtuali progettati specificamente per l’evento Ready Player Two / Roblox. L’evento ha inizio con una sessione virtuale di domande e risposte con Cline e Dave Baszucki, rispettivamente fondatore e CEO di Roblox, e verrà strasmesso in streaming all’interno dell’evento dedicato a Ready Player Two a partire dal 1 dicembre alle 19:00 del nostro fuso orario. All’interno della trasmissione saranno anche inclusi alcuni indizi per la caccia al tesoro.

Nel 2018, Roblox e Warner Bros. hanno collaborato a un evento per l’uscita nelle sale cinematografiche dell’adattamento campione d’incassi di Ready Player One diretto da Steven Spielberg e oltre 13 milioni di persone si sono impegnate attivamente con l’evento sulla piattaforma Roblox.

Il merchandising gratuito a tema Ready Player Two è disponibile per tutti coloro che visitano lo spazio virtuale per un tempo limitato. Ha dichiarato Cline:

“Roblox è la cosa più vicina all’Oasis nella vita reale, e questo concorso è la cosa più vicina alla caccia al tesoro nel mio libro“.

I diritti per una trasposizione sul grande schermo del romanzo sequel Ready Player Two non sono ancora stati richiesti.

