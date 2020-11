ATTENZIONE! Quanto segue contiene spoiler per l’episodio 175 di Boruto: Naruto Next Generations dal titolo Oltre i limiti!, ora in streaming su Crunchyroll.

L’anime di Boruto non è stato gentile con Mitsuki da quando è entrato in modalità Saggio per combattere Deepa. Il prezzo che ha dovuto pagare lo ha portato a tornare a casa a Konoha con un corpo gravemente ferito. Ciò è stato anche peggiorato dall’atteggiamento del suo genitore, l’insensibile Orochimaru, il quale lo ha trattato come un semplice oggetto, un’arma che potrebbe essere scartata da un momento all’altro per essere sostituito da un altro clone.

Ha persino preoccupato il clone più vecchio, Log, poiché riteneva che Mitsuki potesse essere scartato e sostituito senza che il Team 7 lo sapesse. Per fortuna, ciò non è accaduto, e il giovane ninja è tornato in azione nell’episodio 175 per aiutare Boruto e Sarada, il tutto, però, grazie a un sacrificio scioccante.

Mentre Victor combatte contro Konohamaru e Orochimaru, Boruto e Sarada cercano vendetta contro Deepa. Tuttavia, Kara è ancora più potente del previsto e, nonostante il nuovo Rasengan di Boruto e lo Sharingan di Sarada, ha la meglio su di loro. Tuttavia, proprio mentre Deepa sta per eseguire alcuni colpi mortali, la figura incappucciata che abbiamo visto la scorsa settimana con Orochimaru arriva per proteggere il ninja… rivelando di essere Mitsuki!

L’ultima volta che l’abbiamo visto era appena uscito dal coma, ma i suoi organi non si stavano rigenerando. Ora, sembra essere all’altezza della situazione, usando le sue tecniche per rafforzare ancora una volta il Team 7. Anche se Mitsuki subisce ancora i colpi di Deepa, che decide che questa volta si nutrirà dei giovani shinobi.

Acquistate la figure di Boruto QUI!