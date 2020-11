Un collaboratore di Disney ha informato GWW di un probabile ritorno di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus in Spider-Man 3.

Alfred Molina in Spider-Man 3

I dettagli inerenti alla trama di Spider-Man 3 sono ancora molto scarsi per via della super segretezza di Marvel per quanto riguarda i proprio progetti, ma GWW ha scritto di aver ricevuto un’informazione che vedrebbe un ritorno di Alfred Molina nel ruolo di Doc Ock.

Casey Walsh, per GWW, ha inoltre aggiunto che molto probabilmente vedremo in scena una versione rivisitata di Otto Octavius, non la stessa figurante nello Spider-Man di Raimi.

Il multiverso di Spider-Man

Con l’entrata in scena di Jamie Foxx e, dunque, anche di Alfred Molina, sembra chiaro che il film ruoterà tutto attorno al tema del multiverso, in piena coerenza con l’inserimento di Doctor Strange nel cast. Inoltre, Spider-Man 3 aprirà uno sbocco cinematografico ai Sinistri Sei, storici personaggi dei fumetti.

È curioso notare come la risposta data da Molina quando, nel 2014, Drew Goddard era previsto per dirigere un adattamento cinematografico dei Sinistri Sei, e lui era diventato quindi uno dei primi candidati per il ruolo di Doctor Octopus, ci confermi ulteriormente un suo probabile ritorno nei panni di Otto Octavius:

È stato il film più divertente che io abbia mai girato. Uno di quei film in cui passi 6 mesi appeso ad un filo per alcune sceneggiature, sai. Era la prima volta che recitavo per un film del genere e sono rimasto entusiasta del tempo passato con la troupe. Lo ho amato. Dico, tornerei indietro e lo rifarei sicuramente.

Quando nelle sale?

Spider-Man 3, diretto da Jon Watts, con Tom Holland, nel ruolo di Peter Parker, Zendaya, come MJ, Jamie Foxx nei panni di Electro e Benedit Cumberbatch, conosciuto per aver interpretato Doctor Strange, uscirà nelle sale cinematografiche il 17 dicembre 2021.

