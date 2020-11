Netflix Japan ha pubblicato, lo scorso mercoledì, un nuovo video clip estratto dalla serie live-action basata sul manga Alice in Borderland (Imawa no Kuni no Alice) di Haro Aso. Il video mostra agli appassionati per la prima volta un gioco con una persona misteriosa che indossa una maschera da cavallo e tiene in mano una mitragliatrice… Potete trovare il nuovo video dedicato alla serie originale Netflix di Alice in Borderland all’interno di questo articolo.

Nella serie saranno presenti gli attori Kento Yamazaki (live-action di Kingdom, Orange, Le Bizzarre Avventure di JoJo, Bugie d’aprile) nei panni di Ryōhei Arisu e Tao Tsuchiya (live-action di Kenshin – Samurai vagabondo, Orange, Library Wars, Aozora Yell) nei panni di Yuzuha Usagi.

Il manga è incentrato su Ryōhei Arisu (il cui nome, Arisu, si pronuncia esattamente come “Alice” in giapponese), uno studente delle scuole superiori che è irritato dalla sua intollerabile vita quotidiana. Una notte, si unisce ai suoi cattivi amici Karube e Chōta per uscire in città. Tuttavia, la città improvvisamente viene illuminata da giganteschi fuochi d’artificio. Quando torna in sé, Ryōhei nota che non c’è nessun altro in giro.

Trovandosi in un mondo diverso, Ryōhei, Karube e Chōta sono costretti a partecipare a giochi di sopravvivenza, poiché la loro unica alternativa è quella di morire subito. I tre iniziano così una durissima lotta per la sopravvivenza, oltre che per trovare una via di ritorno verso il proprio mondo.

La serie live-action di Alice in Borderland debutterà su Netflix il 10 dicembre in 190 Paesi in tutto il mondo.

