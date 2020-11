In Black Clover 272 il tempo a disposizione di Asta sta per scadere e Nacht, il suo nuovo mentore, ha deciso di provare il tutto e per tutto!

ATTENZIONE! QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU BLACK CLOVER CAPITOLO 272!

Nel Capitolo 270 avevamo visto Nacht rivelare la sua forma demoniaca e, in Black Clover 272, Asta ha quasi esaurito i due giorni di tempo per stabilire la giusta connessione, e ottenere così totale alleanza, con il demone Liebe.

Nacht stufo dei battibecchi fra Asta e Liebe decide allora di rivelare una nuova tecnica Mana Zone: Dark Prison Hunting Ground.

Asta e Liebe vengono inghiottiti da una oscurità impenetrabile che rende impossibile orientarsi. Braccia emergono dall’oscurità e iniziano a colpirli. Non potendo capire come e da dove proviene davvero l’attacco, per la prima volta da quando è iniziato questo allenamento intensivo, i due temono davvero per la loro incolumità. Il Black Mode infatti non sembra sufficiente né a proteggerli né a contrattaccare inoltre non sembra esserci via di fuga!

Mentre i due subisco i duri colpi inferti da Nacht, iniziano a ricordare perché si stanno sottoponendo all’addestramento e cosa c’è in ballo. Ricordandosi i momenti di dolore e disperazione che i due, per motivi differenti hanno vissuto, comprendono che solo una loro effettiva collaborazione può portarli al drammatico obbiettivo.

Black Clover 272 termina con un cliffhanger: Nacht sembra sorpreso e… spaventato! Asta e Liebe hanno finalmente trovato il giusto equilibrio?

Tutto su Black Clover

Black Clover è uno shonen di genere fantasy/azione scritto e disegnato da Yuki Tabata. Il manga è in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) è al momento si compone di 270 capitoli.

In Italia, Black Clover è edito da Planet Manga e al momento la pubblicazione è giunta al volume 23. Da quest’opera è stata tratta una serie animata, disponibile in steaming gratuito su Crunchyroll, e un videogioco.

Black Clover: Quartet Knights è un’avventura in terza persona disponibile su PlayStation 4 e PC.

