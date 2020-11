Il revival di Bayside School è finalmente sbarcato su Peacock, riscuotendo un discreto successo sia di critica (76%) che di pubblico (71% su Rotten Tomatoes). Tra i tanti attori che sono tornati dalla serie originale, come sappiamo, non c’è Dustin Diamond; l’ottavo episodio del revival ha ora svelato cosa è successo in tutti questi anni al suo personaggio, Screech.

Mentre la “vecchia” squadra stava rievocando alcuni ricordi di Bayside, Slater ha svelato come Screech abbia avuto fortuna alla Stazione Spaziale Internazionale, occupandosi quindi di tutt’altre cose.

Nel cast, oltre a Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez e Elizabeth Berkeley (che riprendono i loro ruoli) troviamo la nuova generazione di ragazzi, interpretati da Josie Totah, Haskiri Velazquez, Mitchell Hoog, Alycia Pascual-Pena e Belmont Cameli.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

L’attesissima rivisitazione di SAVED BY THE BELL sarà presentata in anteprima mercoledì 25 novembre su Peacock. Nella nuova serie, quando il governatore della California Zack Morris entra in crisi per aver chiuso troppe scuole superiori sottofinanziate, propone di inviare gli studenti penalizzati nelle scuole più rinomate e finanziate dello stato, inclusa la Bayside High. L’afflusso di nuovi studenti dà ai ragazzi privilegiati di Bayside (che non hanno mai un problema che non può essere risolto in ventidue minuti) una dose di realismo indispensabile.