Sebbene l’ormai tradizionale evento per il Thanksgiving Day organizzato da Macy’s sarà visto solo sulle televisioni di tutti gli Stati Uniti, sarebbe stato facile che solo carri e palloncini usati in precedenza facessero la loro apparizione, ma Macy’s ne ha realizzati di nuovi con cui prendere parte ai festeggiamenti. Li abbiamo raccolti tutti di seguito insieme ad alcuni dei classici preferiti dal pubblico che torneranno anche durante questo evento. La parata prenderà il via la mattina del Ringraziamento, giovedì 26 novembre, alle 9:00 su NBC.

I nuovi palloncini che verranno visti quest’anno includono Baby Boss dal film omonimo di DreamWorks. Non solo nuovi palloncini verranno aggiunti alla rotazione ma, a causa delle precauzioni COVID-19, saranno trasportati da una struttura di ancoraggio appositamente attrezzata di cinque veicoli speciali testati e approvati dalle agenzie competenti della città di New York. Inoltre, quattro nuovi carri faranno il loro debutto durante la parata.

Ecco quanto ha affermato Susan Tercero, produttrice esecutiva della parata del giorno del ringraziamento di Macy.

“Per quasi 100 anni la parata del Giorno del Ringraziamento di Macy è stata una celebrazione fondamentale che porta gioia a milioni di famiglie in tutta la nazione e dà il via alle vacanze con uno spettacolo senza precedenti. La nostra trasmissione reinventata in modo sicuro continuerà quella cara tradizione, poiché gli spettatori di tutta la nazione festeggiano insieme portando un senso di normalità così necessario nelle nostre vite“.

Qui dio seguito trovate una galleria di tutti i nuovi carri decorati di Macy’s per festeggiare il Giorno del Ringraziamento:

