VladLove è la nuova serie anime di Mamoru Oshii, regista di anime cult come Lamù – La Ragazza dello Spazio, Mobile Police Patlabor e Ghost in the Shell, di cui vi abbiamo parlato per la prima volta ai tempi dell’annuncio.

La serie in 12 episodi avrebbe dovuto debuttare la scorsa Primavera, ma la pandemia ha fatto slittare la data di debutto; le lavorazioni procedono nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio, come riporta il profilo Twitter ufficiale che rende noto il completamento delle sigle di apertura e chiusura.

Di seguito possiamo guardare il video promozionale ufficiale della serie.

A proposito di VladLove

Mamoru Oshii è autore e supervisore generale di VladLove, mentre Junji Nishimura (Ranma ½, You’re Under Arrest: The Motion Picture, True Tears) lo affianca come regista; Kei Yamamura (The Next Generation – Patlabor) scrive la sceneggiatura insieme al maestro Oshii, mentre Kazunari Niigaki (animatore chiave e direttore dell’animazione degli episodi della saga di Monogatari) si occupa del character design.

Kenji Kawai (Maison Ikkoku, Ghost in the Shell), storico collaboratore del maestro Oshii, compone la colonna sonora.

Comic Animation è accreditata alla produzione, Drive alla produzione dell’animazione, Production I.G alla collaborazione alla produzione, mentre Ichigo Animation, sussidiaria della compagnia immobiliare ed energetica Ichigo, finanzia il progetto per promuovere il suo complesso commerciale Akiba Cultures Zone nel distretto di Akihabara a Tokyo.

VladLove racconta le vicende di Mitsugu Bamba, studentessa della superiori che trova motivazione nel donare il sangue. Visita spesso la banca del sangue per donare, nonostante venga trattata male dall’infermiera.

Proprio al centro di donazioni un giorno incontra una bellissima ragazza straniera; è pallida e sembra dover svenire da un momento all’altro, quando all’improvviso inizia a distruggere la banca del sangue!

Quando la ragazza perde conoscenza, Mitsugu la porta a casa…

