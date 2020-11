Cambia ancora la data d’uscita di Wonder Woman 1984. Come abbiamo appreso negli scorsi giorni infatti, il film arriverà negli USA in streaming su HBO Max il prossimo Natale; per quanto riguarda le altre date dei paesi del mondo, ci sono ulteriori cambiamenti.

Come riportato da Variety infatti, Wonder Woman 1984 verrà distribuito nelle sale italiane il prossimo 28 gennaio 2021, col nostro paese l’ultimo (togliendo quelli con la data ancora non annunciata) ad accogliere il film nelle sale.

Secondo un precedente articolo della testata giornalistica inoltre, Warner Bros. avrebbe deciso di non rinviare ulteriormente il film per paura che diventasse “obsoleto” e vecchio, considerato come il primo film sia uscito nel 2017. È chiaro infatti come i continui rinvii avrebbero potuto non cavalcare l’onda di successo che il personaggio interpretato da Gal Gadot ha avuto.

Wonder Woman 1984 – il film

Wonder Woman 1984 manterrà la continuity di Diana iniziata con Batman v Superman: Dawn of Justice, film nel quale l’eroina di Gal Gadot ha fatto il suo debutto cinematografico.

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 1984” è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.

Wonder Woman 1984 non sarà quindi un vero e proprio sequel, come detto dalle due protagoniste Gal Gadot e Kristen Wiig. Così la Gadot:

Non riprendiamo la storia dove l’abbiamo lasciata l’ultima volta, perché era ambientata 66 anni fa. Quindi troviamo Diana che vive da circa sessant’anni da sola, nel mondo degli uomini, al servizio dell’umanità e facendo del bene. Questa storia è pienamente una storia a sé stante. Insomma, l’unica cosa che condividono entrambe le storie è il rapporto tra Diane e Steve Trevor. Ma a parte questo, è un mondo completamente nuovo, l’era è diversa, Diana è diversa e la trama è nuova.

La Wiig ha aggiunto:

Spesso, coi sequel si vuole enfatizzare il collegamento col primo film o portare avanti delle questioni rimaste in sospeso. Per questo Wonder Woman 1984 non può essere considerato un sequel.

Queste invece le parole di Patty Jenkins sulla scelta dell’attore per il villain, Pedro Pascal:

Rimango continuamente sorpresa quando tutti lo definiscono un ragazzo serio. Devo dire che Pedro è una delle persone più carismatiche che abbia mai conosciuto, diventa immediatamente qualcuno che tutti vogliono invitare, con cui vogliono parlare e che vogliono avere intorno. Avevo già lavorato con lui, conoscevo già le sue qualità e non ha dovuto dimostrarmi nulla. Ho amato subito l’idea di averlo come cattivo, sarebbe stata sicuramente una novità perché non ti dà l’idea di un “cattivo”.

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 28 gennaio.

