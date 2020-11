Il sito web ufficiale dedicato all’adattamento animato di Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump, rivela che la prima stagione animata sarà composta da un totale di 24 episodi.

Il numero totale emerge dalla suddivisione dei 24 episodi in 8 volumi in Blu-Ray e DVD.

La serie anime ha avuto inizio il 2 ottobre e sta spingendo letteralmente, precisamente 11 volte di più, le vendite del primo tankobon. Questa analisi, qui potete raggiungerla, evidenza il successo riscontrato dall’adattamento dello studio MAPPA.

Dettagli sull’anime e dove vederlo in Italia

Jujutsu Kaisen è visibile in Italia legalmente e in simulcast con l’uscita giapponese attraverso Crunchyroll (2 ottobre).

In merito allo staff, Sunghoo Park (The God of High School) dirige la serie animata presso lo studio MAPPA (Terror in Resonance, L’Attacco dei Giganti) su sceneggiature curate da Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga).

Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) cura il character design, mentre Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama compongono la colonna sonora.

Ad oggi sono stati trasmessi 8 episodi.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 130 capitoli e 13 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 5 volumi disponibili.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 8 episodi trasmessi.

La più terribile verità sul mondo dell’occulto? Non esistono regole certe per acquisire il potere. Ognuno percorre il proprio sentiero, e Itadori deve fare in fretta a trovare il proprio, considerando quanta gente lo vuole morto. Senza contare che al momento il suo avversario è lo stregone più forte della scuola di Kyoto.

