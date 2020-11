Marvel Comics ha annunciato il prossimo arco narrativo della nuova rivisitazione degli X-Men.

Un nuovo capitolo per X-Men

Dopo la ridefinizione dell’intera storia degli X-Men apportata da Jonathan Hickman lo scorso anno, il publisher newyorkese aveva lanciato la serie Dawn of X, conclusasi oggi con la pubblicazione della ventiduesima parte.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS POTREBBE CONTENERE SPOILER!

The REIGN OF X“, il nuovo arco narrativo, in cui vedremo la formazione di nuove squadre, il ritorno di alcuni dei personaggi principali, nuove minacce portate da classici villain e tante rivelazioni che cambieranno le carte in tavola per quanto riguarda il mito di Kitty Pride e i suoi colleghi per sempre. Successivamente, in un comunicato stampa ufficiale, Marvel ha svelato ““, il nuovo arco narrativo, in cui vedremo la formazione di nuove squadre, il ritorno di alcuni dei personaggi principali, nuove minacce portate da classici villain e tante rivelazioni che cambieranno le carte in tavola per quanto riguarda il mito die i suoi colleghi per sempre.

L’immagine teaser di REIGN OF X

“REIGN OF X è quasi tra noi… e qui potrete vedere uno sneak peek di cosa porterà! Come Dawn of X e Swords prima di lui, REIGN OF X è stato creato meticolosamente da Jonathan Hickman e gli X-writers di The X-Men dei nostri giorni, e non vediamo l’ora di mostrarvi che cosa abbiamo perparato per voi!”

Scrive C.B. Cebulski, capo-editor della serie.

È interessante osservare come l’ex scrittore Si Spurrier, lo stesso che ha dato vita, tramite la propria penna a capolavori come X-Men: Legact, X-Club e X-Force, abbia condiviso tramite i propri canali social il teaser di Reign of X. Al momento è impegnato con lavori per DC Comics e BOOM! Studios, ma sembra che un suo ritorno in Marvel per il nuovo progetto di X-Men non sia così lontano.