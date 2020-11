The Quintessential Quintuplets 2 (Gotobun no Hanayome ∬) debutterà finalmente a Gennaio 2021 dopo essere stata rinviata per via della pandemia di coronavirus.

Il network TBS sta pubblicando dei video promozionali dedicati alle cinque gemelle protagoniste: in apertura possiamo guardare quello dedicato a Miku, a seguire quelli di Nino e Ichika.

A proposito di The Quintessential Quintuplets 2

Kaori (Endro!) dirige The Quintessential Quintuplets Stagione 2 presso Bibury Animation (Azure Lane, Grisaia Phantom Trigger) su sceneggiature supervisionate da Keiichirou Ohchi (già responsabile della prima stagione).

Masato Katsumata (Azur Lane) si occupa del character design e la direzione generale dell’animazione, mentre Hanae Nakamura e Miki Sakurai ritornano a comporre la colonna sonora.

Aspettando The Quintessential Quintuplets 2

In attesa del debutto di The Quintessential Quintuplets 2 su Crunchyroll Italia possiamo guardare in streaming la prima stagione di 12 episodi, realizzati da Tezuka Productions e trasmessi dall’11 Gennaio al 29 Marzo 2019:

Uesugi Fuutarou, un liceale del secondo anno di un’umile famiglia, riceve una allettante offerta di lavoro part time come tutore… ma le sue studentesse diventano le ragazze della sua classe! C’è di più, sono cinque gemelle e sono tutte bellissime, ma il problema è che sono tutte studentesse problematiche con voti bassi e che odiano studiare! Il suo primo compito sarà ottenere la fiducia delle sorelle?!

Il manga originale di Negi Haruba è stato serializzato all’interno della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 9 Agosto 2017 al 19 Febbraio 2020; si compone di 14 volumetti.

In Italia sta uscendo per J-POP, che così descrive la serie:

Futaro è uno studente di seconda superiore che vive di stenti, fin quando, un giorno, gli viene offerto di impartire ripetizioni a pagamento. Un’occasione d’oro, se non fosse che dovrà insegnare a qualcuno che frequenta il suo stesso anno. O meglio, a un quintetto di gemelle. Cinque belle ragazze scapestrate, a un passo dalla bocciatura e con nessuna voglia di studiare. Riuscirà Futaro a portarle tutte e cinque fino al conseguimento del diploma?

Recupera anche il manga