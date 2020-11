Smart working anche sul treno in Giappone

per chi non può fare a meno dello smart working, ma ha bisogno di cambiare aria, in Giappone è stato inventato un treno espresso esclusivamente per gli smart workers!

Per chi deve lavorare parecchio e lo fa da casa, la situazione non è facile. Ci sono distrazioni ovunque, è difficile essere motivati e a volte l’ambiente può diventare anche rumoroso ed è difficile concentrarsi.

Per due giorni alla fine del mese, si può prenotare un posto sul Narita Express, che aspetterà alla stazione Ryogoku di Tokyo espressamente a questo scopo. Dato che JR East ha diminuito il numero di treni Narita Express in circolazione a causa della pandemia, hanno pensato a questo come a un modo per utilizzare il treno e forse per recuperare un po ‘dei soldi che stanno perdendo a causa della diminuzione del turismo.

Ciò significa che si avrà l’opportunità di passare il tempo su un vero treno N’EX, come lo chiamano i giapponesi. Non sarà una replica. In quanto tale, ha tutti gli accessori di un treno in movimento: sedili morbidi e reclinabili, tavoli, Wi-Fi e prese di corrente: tutto ciò che serve per portare a termine il lavoro.

Smart working sul treno: chi offre il servizio?

Questa offerta fa parte del programma Station Work di JR East, che offre cabine private e cubicoli all’interno delle stazioni che le persone possono utilizzare durante l’attesa dei treni o se hanno bisogno di uno spazio tranquillo per lavorare. Gli spazi nel N’EX saranno disponibili per l’affitto dalle 10:00 alle 16:00, il 27 e 28 novembre (venerdì e sabato). Costerà 100 yen (US $ 0,96) ogni 15 minuti e coloro che parteciperanno riceveranno in regalo anche un fazzoletto in edizione limitata con il logo N’EX! Le prenotazioni sono aperte ora e possono essere prenotate tramite il sito Web di Station Work.

L’evento Telework in N’EX è una grande opportunità per portare a termine un po ‘di lavoro fuori casa, sia che ci si voglia allontanare un po’ dai figli rumorosi o se si vuole solo essere in grado essere di usare la tastiera senza interruzioni da parte del tuo gatto.

Ma anche se non si è uno smartworker, è utile in molti modi: si possono usare i sedili per fare un pisolino o per cogliere un’opportunità tranquilla lontano dalla vita per distrarsi. Oppure, se si è un otaku dei treni, questa è una fantastica opportunità per avvicinarsi e conoscere meglio uno dei treni espressi giapponesi!

Vuoi salire sul N’EX? Prima impare il giapponese con: Ti va di giappare?