PlayStation Plus dicembre 2020, ecco i giochi GRATUITI del mese!

PlayStation ha rivelato ufficialmente i 3 giochi gratuiti di dicembre 2020 che potremo giocare sul servizio Plus. Si tratta di Worms Rumble, Just Cause 4 e Rocket Arena.

In più ci sarà un weekend multiplayer gratuito per altri 3 titoli a metà dicembre.

PlayStation Plus dicembre 2020 – i giochi GRATUITI

Worms Rumble

In Worms Rumble, il gioco che hai sempre amato diventa un’esperienza inedita, con frenetiche battaglie in tempo reale per 32 giocatori e il supporto al cross-platform. Combatti nelle modalità Deathmatch e Ultimo verme, dove una sola granata può decidere la tua sorte!

Just Cause 4

Just Cause 4 è uno sparatutto in terza persona open world sviluppato da Avalanche Studios e pubblicato da Square Enix. È il quarto gioco della serie Just Cause e il sequel del 2015 Just Cause 3, la pubblicazione è avvenuta per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One il 4 dicembre 2018. Just Cause 4 è ambientato nell’isola immaginaria di Solìs, un vasto mondo di gioco open world come i precedenti titoli della serie, con protagonista Rico Rodriguez e l’Armata del Caos (la resistenza locale), che combattono incessantemente contro la Mano Nera (Black Hand), nella speranza di liberare l’isola. Novità di questo titolo sono i tornado e le grandi esplosioni, entrambe rese spettacolari dal motore grafico APEX.

Rocket Arena

I razzi sono i protagonisti assoluti di Rocket Arena, un esplosivo sparatutto 3v3 pieno zeppo d’azione. Usa le incredibili abilità del tuo eroe per scaraventare gli avversari fuori dalla mappa e dominare l’arena!

Il giochi saranno disponibili dal 1° dicembre al 4 gennaio 2021 sia su Playstation 4 che su Playstation 5.

Weekend Multiplayer Gratuito

Il prossimo 19 e 20 dicembre inoltre sarà possibile giocare gratuitamente al multiplayer di Fifa 21, Call of Duty Cold War e GTV V.

