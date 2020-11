Castlevania Stagione 4 è attualmente in lavorazione presso gli studi Powerhouse Animation e Frederator Studios.

Samuel Deats, regista della serie animata originale Netflix, ha elogiato lo staff al lavoro e ha condiviso le prime immagini della quarta, attesa stagione attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale.

Possiamo ammirare di seguito i fotogrammi che mostrano Sypha Belnades e Trevor Belmont:

Castlevania Stagione 4 prosegue la trasposizione animata della serie ispirata al gioco Castlevania III Dracula’s Curse di Konami.

È realizzata da Powerhouse Animation (Seis Manos, Blood of Zeus) e Frederator Studios (Adventure Time: Distant Lands), scritta da Warren Ellis (La Tomba di Batman, Injection, Trees) con la produzione esecutiva di Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert e Adi Shankar.

La serie ha debuttato il 7 Luglio 2017 con una prima stagione in 4 episodi; la seconda, di 8, è arrivata il 26 Ottobre 2018; la terza stagione si compone di 10 episodi ed è disponibile dal 5 Marzo 2020.

Ellis potrebbe lasciare la serie con la stagione 4.

Netflix descrive così la serie:

In attesa di guardare gli episodi di Castlevania Stagione 4 possiamo giocare ai classici della serie, sia su PC, sia su console grazie a Castlevania Anniversary Collection:

Rilasciata come parte delle celebrazioni per il 50° anniversario di Konami, la raccolta consente di rivivere questi classici senza tempo che hanno contribuito a definire il genere dei giochi di piattaforme. Dal clan dei Belmont alla loro lunga stirpe e i vari alleati, la Castlevania Anniversary Collection è il miglior modo per scoprire o riscoprire il mondo di Castlevania e affrontare Dracula!

Castlevania

Castlevania II Simon’s Quest

Castlevania III Dracula’s Curse

Super Castlevania IV

Castlevania The Adventure

Castlevania II Belmont’s Revenge

Castlevania Bloodlines

Kid Dracula (mai rilasciato prima in inglese)

History of Castlevania – Book of the Crescent Moon