È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per DC Future State ovvero l’evento che monopolizzerà le testate DC a gennaio e febbraio 2021 mostrandoci uno dei futuri possibili dell’Universo DC.

Nel tardo pomeriggio di ieri, DC ha reso disponibile gratuitamente l’albo DC Nation Presents DC Future State con il quale, oltre a ripresentare in maniera generica l’evento, sono stati forniti anche dettagli sugli scrittori coinvolti e soprattutto su alcune delle miniserie che leggeremo anche con immagini in anteprima.

DC Future State – la nuova timeline

Il primo dettaglio che risalta all’occhio sfogliando l’albo è che non tutte le serie di DC Future State saranno ambientate contemporaneamente ma l’evento stesso avrà una propria timeline mostrandoci diversi futuri.

Eccovela:

La Legione dei Super-eroi nel futuro remoto?

Nella nuova timeline, la Legione dei Super-eroi è posizionata intorno al 3000 come da attuale serie scritta da Brian M. Bendis.

Tuttavia su Amazon è già presente il volume che raccoglierà la miniserie che indica invece come Future State: Legion 5000 #1-2. È quindi probabile che la serie faccia un grosso balzo in avanti (voci già circolata prima dell’annuncio dell’evento DC Future State) tant’è vero che Bendis è molto vago nell’intervista comparsa sull’albo:

È la Legione! Potrebbe essere tutto ambientato 5 anni rispetto a quando gli abbiamo visti l’ultima volta o 5 minuti! Ma anche fra 200 anni! Quello che importa è che molto è cambiato nell’universo, è accaduto qualcosa di grosso e scopriremo cosa e come è cambiata la Legione.

Gotham City ha un nuovo sindaco…

Dalla nuova timeline di DC Future State apprendiamo che Future State: Dark Detective sarà ambientata nel 2027 e che Gotham ha un nuovo sindaco che ha promosso lo stato di polizia anti-vigilanti guidato da Magistrate.

Il nuovo sindaco è un personaggio introdotto nel recente Detective Comics #1031 – attenzione agli SPOILER!

Si tratta di Christopher Nakano che nel summenzionato albo abbiamo conosciuto invece come il Detective Nakano del Dipartimento di Polizia di Gotham.

Superman e gli immigrati… sulla Luna!

Dai precedenti annunci riguardanti DC Future State sappiamo che Jon Kent diventerà Superman (nel 2050 precisamente grazie alla nuova timeline) che Kal-El è partito per una missione che lo vede intrappolato lottare come gladiatore su Warworld e che Supergirl ha preso il nome di Superwoman.

Tuttavia ora sappiamo che fra Jon e Kara non scorre buon sangue!

A causa di un attacco di Brainia, Jon ha deciso di imbottigliare Metropolis per salvarla. Questo ha costretto Kara a guidare un manipolo di profughi che si sono stabiliti sulla Luna dove devono fronteggiare l’arrivo di un misterioso e potente visitatore.

Wonder Women – Yara e Diana (con un Anello al collo)

Troveremo Yara Flor – la nuova Wonder Woman/Wonder Girl – prima nel 2050 in Future State: Wonder Woman lottare per salvare una Amazzone dalle grinfie di Hades e poi nel 2070 in Future State: Superman/Wonder Woman in coppia con Jon Kent/Superman affrontare la difficoltà del portare sulle spalle l’eredità dei loro predecessori.

In Future State: The Immortal Wonder Woman invece incontreremo Nubia, fuggita da Themyscira divenuto un luogo inospitale.

E infine ritroveremo Diana alla fine del tempo fare i conti con una minaccia cosmica e con la sua solitaria immortalità. Quello che colpisce è il disegn di questa futura Wonder Woman che reca al collo quello che è inequivocabilmente un Anello del Potere del Corpo delle Lanterne Verdi.

Una diversa Justice League

Sappiamo già che la composizione della Justice League in DC Future State sarà molto eterogenea.

Tuttavia non sarà l’unico team a subire delle vere e proprie rivoluzioni. Zatanna, John Constantine e Madame Xanadu sono braccati a causa dei loro poteri mentre Doctor Fate è impegnato in una missione che potrebbe compromettere tutta la realtà. Detective Chimp è invece posseduto da… Etrigan!

In Future State: The Flash, Barry Allen e gli altri velocisti sono invece privi di poteri ma minacciati da un folle Wally West.

In Future State: Green Lantern, John Stewart guida un manipolo di Lanterne oltre i 3.600 settori conosciuti. Ma cosa accadrà quando la Batteria Centrale si spegnerà?

In Future State: Aquaman, nel 2030, Jackson Hyde e Andy Curry (la figlia di Arthur e Mera) si trova separati da un oceano cosmico!

In Future State: Suicide Squad, sempre nel 2030 Amanda Waller riforma la Suicide Squad.

In Future State: Black Adam ritorneremo nell’853° secolo, quello dove è ambientato il seminale DC One Million.

In Future State: Teen Titans, nel 2027, Nightwing, Starfire, Beast Boy, Cyborg, e Raven si riuniscono dopo che la Titan Academy è stata distrutta e gli indizi puntano tutti verso il misterioso Red X. Intanto, nel 2029, in Future State: Shazam!, scopriremo cosa è veramente successo ai Titani e a Shazam dato per morto.

In Future State: Swamp Thing, nel 4500, Swamp Thing che governa il pianeta dopo una devastante guerra combatte la resistenza umana.

Nel 2030, in Superman of Metropolis and Superman: Worlds of War, Shilo Norman ovvero Mister Miracle finisce catapultato su Warworld dove incontrerà Midnighter, alla ricerca di una misteriosa fonte di energia, e Black Racer, il più grande eroe di Warworld, pronto a guidare una rivolta.

