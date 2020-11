Come vi abbiamo già raccontato nel corso dell’anno, la pandemia globale dovuta al coronavirus ha colpito duramente l’industria del fumetto, che già prima non si trovava in buone acque dal punto di vista economico. L’emergenza sanitaria ha costretto le tante case editrici come la stessa Marvel ad adottare nuove soluzioni e sfortunatamente alcuni titoli sono stati cancellati.

Marvel: i titoli cancellati

Molte volte ci siamo chiesti che fine avessero fatto i titoli Marvel inizialmente previsti per la prima parte del 2020, mini-serie e tie-in che nel bene e nel male avrebbero accompagnato il crossover Empyre, ma anche altri progetti alquanto interessanti che purtroppo non vedranno più luce (QUI – per ulteriori dettagli). Solo il tempo ci avrebbe dato risposte e infatti, quest’oggi ,tramite il portale Bleeding Cool abbiamo appreso che alcuni di questi fumetti sono stati cancellati definitivamente.

Tra i fumetti cancellati abbiamo Morbius, Valkyrie Jane Foster, ma la cancellazione non ha interessato solo l’Universo Marvel. Sul tagliere anche Star Wars: Rise of Skywalker Adaptation, che sembra mettere in pericolo l’intera serie. Di seguito l’elenco completo dei titoli cancellati:

2020 IRONHEART #1

2020 IRONHEART #2

AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #21 FACSIMILE EDITION

AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #3

AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #4

AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #5

BLACK CAT #13

DR STRANGE #7

GHOST RIDER #8

GHOST RIDER #9

MORBIUS #6

MORBIUS #7

MORBIUS #8

ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #3

ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #4

ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #5

SCREAM CURSE OF CARNAGE #6

SCREAM CURSE OF CARNAGE #7

SCREAM CURSE OF CARNAGE #8

SILVER SURFER BLACK DIRECTORS CUT #1

SILVER SURFER BLACK DIRECTORS CUT #2

STAR WARS RISE OF SKYWALKER ADAPTATION #1

VALKYRIE JANE FOSTER #11

VALKYRIE JANE FOSTER #12

X-MEN DAWN OF X SAGA #1

Al momento la Marvel ha pubblicato le anticipazioni sui nuovi titoli di gennaio 2021 e di febbraio 2021 con una serie di altri fumetti che sono stati notevolmente assenti negli ultimi mesi. Superato questo momento la Marvel adesso intende andare avanti con il nuovo evento simbiontico King In Black di Donny Cates e Ryan Stegman.

Il nuovo crossover vedrà la partecipazione di una grande mole di titoli lungo tutto l’Universo Marvel e il tutto non sarà limitato solo ai fumetti di Spider-Man e Venom. O almeno, questo è quello che ha detto Donny Cates:

Vedrete gli Avengers, gli X-Men, Namor, i Fantastici Quattro, la Gatta Nera, il Dottor Strange. Praticamente tutti! C’era un motivo ovvio, ho realizzato questo mosaico con fumetti come Silver Surfer: Black e Thor. Quindi se pensate a un eroe, lui sarà lì. Guarderanno il cielo vedendo milioni di draghi atterrare ‘Eh! Questo lo metto fuori.’ Sarà una questione importante per Latveria, Wakanda, New York e per il resto del mondo. Questo è uno scontro non opzionale.

