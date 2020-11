Xbox Games with Gold dicembre 2020, ecco i titoli giocabili gratuitamente.

Sono 4 i giochi gratuiti in arrivo a dicembre 2020, si tratta di due titoli per PC e due titoli per Xbox 360 giocabili grazie alla retrocompatibilità della console di casa Microsoft.

Xbox Games with Gold dicembre 2020 – i giochi

The Raven Remastered – disponibili per tutto dicembre 2020

Londra, 1964. Un antico rubino viene rubato al British Museum. Sul luogo del crimine, solo una piuma di corvo. Che qualcuno voglia emulare il Corvo, il leggendario ladro svanito nel nulla anni prima? The Raven Remastered è una versione totalmente rimasterizzata della classica avventura dalla trama intrecciata che ti permetterà di vivere la vicenda attraverso gli occhi di diversi personaggi.

Saints Row: Gat Out of Hell – disponibile dal 1° al 15 dicembre 2020

Dopo Saints Row IV, molti si sono chiesti quale sarebbe stato il passo successivo. La risposta? Spaccare la faccia al Diavolo! Gioca come Johnny Gat o Kinzie e devasta l’Inferno per salvare il Presidente. Icone leggendarie, vecchi amici, odiati nemici, una pistola che parla e un intero musical sono solo alcune assurdità che ti attendono nel mondo esplorabile di questa espansione indipendente.

Bleed 2 – disponibile dal 16 dicembre al 15 gennaio 2020

Bleed 2 è un gioco d’azione arcade frenetico e divertente che vede il ritorno di Wryn, la più grande eroina al mondo… e l’unica rimasta, impegnata a difendere il pianeta da alcuni malvagi invasori. Domina l’arte dello schivare e riflettere i colpi per eliminare con stile ondate di cattivi e boss, assicurandoti che Wryn sia davvero la più grande eroina di tutti i tempi!

Stacking – disponibile dal 16 al 31 dicembre 2020

Grazie alla Double Fine Productions di Tim Schafer ora potrai esplorare un mondo dall’atmosfera vintage abitato da matrioske russe viventi. Salterai dentro oltre 100 bambole diverse e userai le loro abilità speciali per risolvere e affrontare una grande varietà di enigmi e sfide. Gioca nei panni di Charlie Blackmore, la matrioska russa più piccola al mondo, e fatti trascinare in quest’avventura per salvare la sua famiglia dal malvagio industriale conosciuto come “il Barone”.

