I dipendenti dello stato dello Utah hanno individuato un monolite di metallo alto più di 3,5 metri nel mezzo di un’area remota delle terre federali e non hanno idea da quale mondo provenga.

I membri della Utah Division of Wildlife Resources stavano contando le pecore bighorn in elicottero nel sud-est dello Utah quando hanno visto lo strano oggetto e sono atterrati nell’area per controllarlo, ha detto in una dichiarazione il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah.

L’agenzia sta trattenendo la posizione del ritrovamento nella zona di roccia rossa a sud di Moab perché la sua posizione è così remota che se le persone visitassero il sito, probabilmente rimarrebbero bloccate.

La strana costruzione è stata messa lì tra l’estate 2015 e l’autunno 2016: Secondo la visione dello storico di Google Earth, la struttura metallica è apparsa tra agosto 2015 e ottobre 2016:

Qui non c’era alcuna indicazione evidente di chi avesse lasciato il monolite. L’agenzia ha però ipotizzato che gli alieni abbiano lasciato lì la struttura. Ecco quanto ha dichiarato:

“È illegale installare strutture o opere d’arte senza autorizzazione su terreni pubblici gestiti a livello federale, indipendentemente dal pianeta da cui vieni“.

La troupe ha scattato molte foto sul sito e ha posato con l’oggetto, che assomiglia alla gigantesca lastra di una scena iconica nel film del 1968 di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio.

Nei video che hanno condiviso sul sito web dello stato, è possibile sentire l’equipaggio dell’elicottero chiacchierare della sconcertante scoperta.

“Che diamine?”, ha dettouno degli uomini mentre si avvicinava.

Acquistate l’edizione limitata di 2001 Odissea nello Spazio (4K Ultra HD + Blu-Ray) QUI!