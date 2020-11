Un Natale per tutti i gusti con i titoli Netflix delle festività natalizie, con commedie natalizie, film d’azione e grandi cult, documentari, divertimento per bambini e famiglie, serie tv nuove o da rivedere.

I titoli Netflix delle festività natalizie – film

Holidate – già disponibile

Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey) odiano le festività. Perennemente single, si ritrovano seduti al tavolo dei bambini o bloccati in appuntamenti bizzarri. Ma quando questi due sconosciuti si ritrovano a dover affrontare un Natale particolarmente negativo, stringono un patto per essere l’uno “l’holidate” dell’altro per ogni occasione di festa durante tutto l’anno.

Christmas Drop Operazione Regali – già disponibile

Cercando di ottenere una promozione, l’assistente del Congresso degli Stati Uniti Erica Miller rinuncia al Natale in famiglia e atterra sulla spiaggia di una base dell’aeronautica militare dove scopre il progetto del pilota: “operazione regali”, una genuina tradizione lunga decenni in cui doni e rifornimenti vengono paracadutati ai residenti delle remote isole vicine..

La vita davanti a sé – già disponibile

Ambientato a Bari, il film racconta la storia di Madame Rosa, un’anziana ebrea ed ex prostituta che per sopravvivere negli ultimi anni della sua vita ospita nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per bambini in difficoltà. Riluttante, accetta di prendersi carico di un turbolento dodicenne di strada di origini senegalesi, di nome Momo. I due sono diversi in tutto: età, etnia e religione. Per questo all’inizio la loro relazione è molto conflittuale, ma ben presto si trasformerà in un’inaspettata e profonda amicizia, quando, nonostante tutto, si renderanno conto di essere anime affini, legate da un destino comune che cambierà le loro vite per sempre.

Jingle Jangle: Un’avventura natalizia – già disponibile

L’incomparabile avventura musicale e visiva. Jingle Jangle: Un’avventura natalizia è un appuntamento per le feste in famiglia tutto nuovo e pieno di brio. Ambientato nella ridente cittadina di Cobbleton, il film segue il leggendario giocattolaio Jeronicus Jangle e le sue sofisticate e straordinarie creazioni.

Nei panni di una principessa: ci risiamo! – già disponibile

Quando la Duchessa Margaret eredita inaspettatamente il trono di Montenaro e attraversa un periodo difficile con il fidanzato Kevin, tocca alla sua sosia, la Principessa Stacy di Belgravia, far riappacificare i due amanti sfortunati…ma la storia si complica con l’arrivo di un affascinante reale intento a rubare il cuore di Margaret.

Natale in città con Dolly Parton – già disponibile

Regina Fuller, una donna ricca e malvagia, ritorna nella sua piccola città d’origine dopo la scomparsa del padre con l’intento di sfrattare tutti e vendere il terreno a un costruttore di centri commerciali – proprio prima di Natale. Nel film ci sono 14 canzoni originali con musica e testo di Dolly Parton.

Elegia Americana – già disponibile

J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex marine del sud dell’Ohio e ora studente di giurisprudenza di Yale, è sul punto di ottenere il lavoro dei suoi sogni quando una crisi familiare lo costringe a tornare nella casa che ha cercato di dimenticare. J.D. deve affrontare le complesse dinamiche della sua famiglia natale negli Appalachi, incluso il suo instabile rapporto con la madre Bev (Amy Adams), che sta lottando con la dipendenza. Alimentato dai ricordi di sua nonna Mamaw (Glenn Close), la donna forte e intelligente che lo ha cresciuto, J.D. arriva ad abbracciare l’impronta indelebile della sua famiglia nel suo viaggio personale. Diretto dal premio Oscar Ron Howard, Elegia Americana è un potente ricordo personale che offre una finestra sul viaggio personale di sopravvivenza e trionfo di una famiglia.

Tutto normale il prossimo Natale – Dal 3 dicembre

Dopo una brutta caduta durante la vigilia di Natale, lo scontroso Jorge perde i sensi e si risveglia un anno dopo, senza ricordi dell’anno trascorso. Presto si rende conto che è condannato a svegliarsi alla vigilia di Natale, dovendo fare i conti con ciò che l’altro sé ha fatto negli altri 364 giorni dell’anno.

Mank – Dal 4 dicembre

La Hollywood degli anni ’30 viene raccontata attraverso gli occhi del pungente critico sociale e sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz mentre si affretta a finire la sceneggiatura di Quarto Potere per Orson Welles.

L’incredibile storia dell’isola delle rose – Dal 9 dicembre

Primavera 1968. Nell’anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa (Elio Germano) con un grande sogno e un genio visionario decide di costruire un’isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama stato indipendente. Un’isola d’acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto: non ci sono regole!

The Prom – Dall’11 dicembre

Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Corden) sono star del palcoscenico di New York City, ma il loro nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un grosso flop che ha improvvisamente distrutto le loro carriere. Nel frattempo, in una piccola città dell’Indiana, la studentessa del liceo Emma Nolan (l’esordiente Jo Ellen Pellman) sta vivendo un dispiacere molto diverso: le è stato vietato di partecipare al ballo di fine anno con la sua ragazza, Alyssa. Così Dee Dee e Barry, con l’aiuto di un’altra coppia di cinici attori Angie (Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells), decidono che la difficile situazione di Emma è la causa perfetta per aiutarli a riabilitare la propria immagine pubblica.

The Midnight Sky – Dal 23 dicembre

Uno scienziato solitario nell’Artide cerca di avvertire dei suoi colleghi astronauti di ritorno sulla Terra, di una misteriosa catastrofe globale. Interpretato e diretto da George Clooney, il film è l’adattamento del famoso romanzo di Lily Brooks-Dalton, La distanza tra le stelle. Altri interpreti sono: Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone.

Pieces of a Woman – Dal 7 gennaio 2021

Martha (Vanessa Kirby) e Sean (Shia LaBeouf) sono una coppia di Boston e stanno per diventare genitori, ma la scelta di partorire in casa ha un risvolto tragico che cambia per sempre le loro vite. Per Martha ha inizio un’odissea lunga un anno, in cui convive con il dolore e il rapporto conflittuale con il marito e la madre dispotica (Ellen Burstyn), oltre all’ostetrica diffamata dall’opinione pubblica, che affronta in tribunale.

I titoli Netflix delle festività natalizie – serie tv

Dash & Lily – già disponibile

Una travolgente storia d’amore natalizia nasce mentre il cinico Dash e l’ottimista Lily condividono sogni e desideri in un taccuino che si scambiano continuamente attraverso tutta New York, scoprendo di avere molto più in comune di quanto si fossero mai aspettati. La serie è basata sulla saga di libri per ragazzi Dash & Lily’s Book of Dares scritta da Rachel Cohn e David Levithan, autori bestseller del New York Times.

The Crown: Stagione 4 – già disponibile

Sul finire degli anni settanta, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la famiglia sono impegnati a garantire la linea di successione al trono cercando la moglie giusta per il principe Carlo (Josh O’Connor), che a trent’anni è ancora scapolo. Mentre la nazione comincia a sentire l’impatto delle politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), le tensioni tra questa e la regina peggiorano quando la premier conduce il paese nella guerra delle Falkland. Anche se la storia d’amore di Carlo e della giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) fornisce la distrazione ideale per unire il popolo britannico, tra le mura del palazzo la famiglia reale è sempre più divisa.

Torno per Natale – Dal 27 novembre

Una mini-serie natalizia in tre parti con protagonista Luke Mockridge – uno dei comici tedeschi più famosi – nei panni del perdente Bastian che torna a casa per Natale solo per venire a sapere che suo fratello si sta ora frequentando con la sua ex-fidanzata. Mentre i fratelli continuano a litigare durante il periodo natalizio, Bastian non si accorge che i genitori stanno nascondendo qualcosa…

Sugar Rush Christmas: Stagione 2 – Dal 27 novembre

In questa serie i pasticceri si sfidano a creare prelibatezze natalizie dall’aspetto festoso e dal gusto straordinario – una vera e propria corsa contro il tempo.

I film della nostra infanzia: le feste – Dal 1 dicembre

Questa serie offre uno sguardo approfondito su due film natalizi iconici (“Elf” e “The Nightmare Before Christmas”) facendo ricorso a video dietro le quinte e interviste al cast e alla troupe cinematografica.

The Great British Baking Show: Holidays: stagione 3 – Dal 4 dicembre

In questa stagione otto fornai tornano a gareggiare per la corona mentre si sfidano nella realizzazione di prelibatezze invernali.

How to Ruin Christmas: Il Matrimonio – Dal 16 dicembre

Quando la deludente e ribelle della famiglia, Tumi Sello, si unisce a malincuore alla sua famiglia disfunzionale per Natale, per la prima volta dopo anni, non è il lieto ritorno della figliol prodiga che tutti si aspettavano. Tumi riesce a rovinare il matrimonio natalizio della sorella minore prima ancora che abbia luogo, e trascorre i 6 giorni successivi cercando freneticamente di sistemare tutto

Natale con uno sconosciuto: Stagione 2 – Dal 18 dicembre

Giusto in tempo per le vacanze, una nuova stagione della deliziosa serie norvegese ritorna a dicembre.

Bridgerton – Dal 25 dicembre

Da Shondaland e dall’ideatore Chris Van Dusen, la serie Bridgerton segue la storia della figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton, Daphne (Phoebe Dynevor), e del suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale londinese nell’età della Reggenza. Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e brillante che celebra il carattere senza tempo dell’amicizia, delle storie di famiglia e della ricerca dell’amore vero che vince su tutto.

Le terrificanti avventure di Sabrina: Stagione 4 – Dal 31 dicembre

“Le terrificanti avventure di Sabrina” reinventa le origini e le peripezie di “Sabrina, vita da strega” trasformandole in una storia di formazione dark, tra horror, occulto e, naturalmente, stregoneria.

Lupin – Dall’8 gennaio 2021

Omar Sy è Assane Diop, ladro gentiluomo in Lupin, la nuova serie francese originale Netflix. La serie vedrà tra i protagonisti Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier e Antoine Gouy.

I titoli Netflix delle festività natalizie – documentari e docu-serie

Holiday Home Makeover con Mr. Christmas – già disponibili

Benjamin Bradley, meglio conosciuto come Mr. Christmas, è un veterano del settore del design di interni con una sana ossessione per il periodo natalizio. Mr. Christmas invita gli spettatori a partecipare a un viaggio verso la stagione natalizia e a prendere ispirazione per portare le decorazioni per le proprie case e le tradizioni ad un livello successivo.

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker – Dal 27 novembre

Direttamente da Shondaland, Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker mette in luce la carriera della pluri premiata intrattenitrice Debbie Allen e segue il suo gruppo di giovani ballerini mentre si preparano per la produzione annuale di Allen “Hot Chocolate Nutcracker”.

Giving Voice – Dall’11 dicembre

Una nuova generazione di artisti viene scoperta in “Giving Voice”, che segue il viaggio emotivo di sei studenti mentre avanzano attraverso l’high-stakes August Wilson Monologue Competition, un evento che celebra uno dei più importanti drammaturghi americani.

Song Exploder: canzoni al microscopio: volume 2 – Dal 15 dicembre

Basato sull’acclamato podcast con lo stesso nome, dal presentatore Hrishikesh Hirway e dal regista premio Oscar® Morgan Neville, ogni episodio presenta alcuni dei più grandi musicisti del mondo mentre rivelano come hanno dato vita a una delle loro canzoni. Tra gli artisti del momento troviamo Dua Lipa, The Killers, Nine Inch Nails e Natalia Lafourcade.

I titoli Netflix delle festività natalizie per i più piccoli

Natale eXtraterrestre – già disponibile

Quando una razza di alieni cleptomani tenta di rubare la gravità terrestre per prendere tutto ciò che c’è sul pianeta in maniera più semplice, solo lo spirito del Natale di un piccolo alieno di nome X potrà salvare il mondo.

Dragons: Squadra di salvataggio: La festività di Huttsgalor – già disponibile

Il festival invernale preferito di Huttsgalor è finalmente arrivato! Ma riusciranno alcuni draghi sputa ghiaccio a spegnere il divertimento di tutti?

Qualcuno salvi il Natale: Seconda parte – già disponibile

Sono passati due anni da quando i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) salvarono il Natale e molte cose sono cambiate. Quando un misterioso, magico piantagrane di nome Belsnickel minaccia di distruggere il Polo Nord ed eliminare il Natale una volta per tutte, Kate e Jack vengono inaspettatamente catapultati in una nuova avventura con Babbo Natale (Kurt Russell). Scritto e diretto da Chris Columbus (Mamma ho perso l’aereo, Harry Potter) e con la partecipazione di Goldie Hawn, il film è un’avventura ricca di azione per tutta la famiglia.

Go! Go! Cory Carson: Buon Natale – Dal 27 novembre

Quando uno spazzaneve, che ha una strana somiglianza con Babbo Natale, si schianta nel giardino dei Carson, Cory deve ricordargli chi è, con l’obiettivo di salvare il Natale.

Il regalo di Angela – Dal 1 dicembre

Un racconto commovente di una bambina determinata che si propone di riunire la sua famiglia per Natale. Basato sui personaggi ideati dall’autore Premio Pulitzer Frank McCourt, Il regalo di Angela è una tenera e divertente storia sull’importanza della famiglia e dell’unione.

Chico Bon Bon e la festa delle bacche – Dal 3 dicembre

Quando Barry il Baccaorso non si presenta per la consegna dei tradizionali biscotti alle Blunderbacche alla vigilia del Blunderbaccale, la Squadra Aggiustatutto si mette in moto per salvare la festa più magica della città.

Mighty Express: Un’avventura natalizia – Dal 5 dicembre

Mandy Mail deve consegnare un carico di lettere natalizie in ritardo al Polo Nord, in seguito tutti i treni si uniscono per aiutare Babbo Natale a consegnare i regali durante una grande tempesta.

Super Monsters: I mostruosi aiutanti di Babbo Natale – Dall’8 dicembre

Quando GrrBus porta Sami, Zane, Olive e Rocky a fare un viaggio al Polo Nord provoca accidentalmente, insieme a loro, una catastrofe nel laboratorio di Babbo Natale – e tocca agli otto Super Monsters più grandi venire in loro aiuto e cercare di salvare il Natale!

Ashley Garcia: anche i geni si innamorano: Natale – Dal 9 dicembre

Un raduno festoso prende una strana piega quando Ashley batte la testa e intravede il suo futuro con Tío, Tad, Stick e Brooke.

Hank e il camion dei rifiuti: È Natale! – Dall’11 dicembre

Quando Hank scopre che Camion dei Rifiuti non sa cosa sia il Natale, si propone di mostrare a lui e ai loro amici la magia del Natale. E fortunatamente per Babbo Natale, gli amici sono pronti appena in tempo per salvare il Natale.

We Can Be Heroes – Dal 1 gennaio 2021

Dal regista Robert Rodriguez (Spy Kids, Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3D), ecco una nuova avventura ricca d’azione. Quando gli invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, i loro figli devono fare squadra e imparare a lavorare insieme se vogliono salvare i loro genitori e il mondo.

