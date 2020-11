La situazione in corso causata dalla pandemia da COVID-19 ha spinto gli organizzatori di molti eventi in programma in Giappone a spostare le sedi reali di questi eventi in spazi virtuali online, e l’imminente Jump Festa non fa eccezione. L’edizione online del Jump Festa 2021 si terrà il 19 e 20 dicembre di quest’anno nel luogo virtuale dal vivace nome “Jump Fest Island”.

All’evento si può partecipare tramite l’app per smartphone “Jump Festa 2021 Online” o visitando il sito ufficiale di Jump Festa. I partecipanti potranno quindi controllare i personaggi originali disegnati dagli autori della rivista per esplorare Jump Fest Island e godersi le varie attrazioni, mini-eventi, minigiochi e altre sorprese sparse ovunque. Le immagini di alcuni di questi personaggi controllabili sono state rivelate, insieme anche ad altre, che trovate nella galleria qui in basso:

Le aree degne di nota di Jump Fest Island includono il “Jump Super Stage”, “Jump Studio” e “Jump Amusement Tower”, dove verranno trasmessi i programmi con gli ospiti; il “Jump Drawings Museum”, dove saranno esposti i disegni originali delle opere di ciascuna rivista; e il “Jump Manga Museum”, dove verranno esposte le opere manga di Shonen Jump. Inoltre, i partecipanti possono anche visitare la “Libreria Zebrack” per leggere gratuitamente il manga Jump durante il periodo dell’evento, o navigare nel “Jump Fest Store” alla ricerca di prodotti in edizione limitata ed esclusivi.

Jump Festa è un evento annuale sponsorizzato congiuntamente da Weekly Shonen Jump, Shonen Jump +, V Jump, Jump Square e Saikyō Jump (tutti di proprietà del grande gruppo editoriale Shueisha). Jump Festa 2021 Online è il 22esimo Jump Festa, ma è la prima volta che l’evento si terrà online.

