Nella tarda serata di ieri DC ha confermato il lancio di Challenge of the Super Sons. Si tratta di una nuova serie digital first di 14 capitoli che saranno venduti sulle principali piattaforme digitali a $ 0.99 l’uno a partire dal 14 dicembre.

Challenge of the Super Sons – la serie

Challenge of the Super Sons sarà scritta da Peter J. Tomasi (attuale scrittore di Detective Comics) con matite di Max Raynor (Batman/Superman), Jorge Corona (We Are Robin) e Evan Stanley (Sonic the Hedgehog, Sonic Boom). Le copertine invece saranno della superstar Jorge Jiménez (Batman) che aveva lavorato, come disegnatore, alla serie originale Super Sons.

Eccovi la copertina di Challenge of the Super Sons #1:

Come confermato dalla sinossi del primo numero, Challenge of the Super Sons riprenderà la narrazione esattamente da dove si era interrotta dalla precedente serie – Adventures of the Super Sons – con Damian Wayne (Robin) e Jon Kent (Superboy) che dovranno fare i conti con il Doom Scroll. Il nome di chiunque venga scritto su questa antica pergamena è destinato a morire e Robin e Superboy dovranno in questo caso salvare… la Justice League!

Come facilmente intuibile quindi, Challenge of the Super Sons sarà ambientata prima dei recenti sviluppi legati ai due personaggi visti su Superman, Legion of Super-Heroes, Batman e Teen Titans.

Queste invece le parole dello scrittore Peter J. Tomasi:

Scrivere le storie di Jon e Damian mi permettere di attingere e fare un confronto fra la mia adolescenza e quella di mio figlio oggi. Questo mi permette anche di avere un contatto diretto con quello che significa essere oggi un adolescente e come vivono i grandi temi della attualità. Jon e Damian sono molto diversi fra loro, hanno delle origini diverse e una diversa prospettiva questo mi permette di far davvero risaltare il contrasto su tutti i temi toccati. Ci divertiremo!

Super Sons in Italia

Super Sons, la prima serie durata 16 numeri, e sempre scritta da Peter J. Tomasi, è stata pubblicata da RW Lion sullo spillato antologico Wonder Woman. Della seconda serie invece è stato pubblicato solo il primo volume.

