Il sito ufficiale dell’anime Seven Deadly Sins ha pubblicato proprio oggi un nuovo spot pubblicitario per Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (The Seven Deadly Sins: Il Giudizio del Drago), la nuova serie televisiva di animazione del franchise in arrivo. Lo spot, che potete trovare qui in alto, rivela gli artisti che interpreteranno le sigle dell’anime, e lo spot stesso mostra in anteprima la sigla di apertura “Hikari Are” (Let There Be Light) di Akihito Okano, cantante della band Porno Graffitti.

Hiroyuki Sawano e ReoNa stanno collaborando per la sigla finale “Time” con il nome unitario di SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa. Sawano sta componendo e arrangiando sia il tema musicale iniziale che quello finale.

Netflix sta anche trasmettendo in streaming un’intervista sottotitolata in inglese con il creatore di manga originale Nakaba Suzuki, che potete trovare anche qui di seguito:

La nuova serie di animazione di Seven Deadly Sins sarà presentata in anteprima su TV Tokyo in Giappone il prossimo 6 gennaio. Netflix trasmetterà l’anime in streaming nel 2021.

La serie è stata posticipata rispetto alla prima data di trasmissione prevista in precedenza, ovvero ottobre 2020, a causa della diffusione della nuova influenza da coronavirus (COVID-19), ma è stata riprogrammata ad agosto.

I membri del cast principale delle serie precedenti di Seven Deadly Sins torneranno per il nuovo anime.

Acquistate la felpa di The Seven Deadly Sins QUI!