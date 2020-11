Marvel Comics ha svelato un nuovo trailer per gli Eterni, il fumetto in arrivo a gennaio, scritto da Kieron Gillen e disegnato da Esad Ribic.

Una nuova serie degli Eterni

Il video ricorda agli spettatori la missione degli Eterni, quella di difendere la Terra dai Devianti, per poi mostrarci che gli esseri divini non sono quello che hanno sempre creduto di essere.

“Per milioni di anni, un centinaio di Eterni hanno vagato per la terra, divenendo i paladini protettori dell’umanità in segreto,”

Recita l’anticipazione per il numero 1 degli Eterni, pubblicata in primavera da Marvel Comics.

“Senza di loro saremmo cibo per i denti dei Devianti, i demoni terreni. Le loro guerre sono echeggiate nei nostri miti, leggende e incubi per migliaia di anni. Ma oggi, gli Eterni dovranno far fronte a qualcosa di nuovo: il cambiamento. Possono loro – o chiunque – sopravvivere alle loro scoperte?

Il nuovo ruolo

In un’intervista a ComicBook.com recentemente quest’anno, Gillen ha discusso alcune informazioni riguardo la nuova serie, specificando come spera di reimpostare il ruolo degli Homo Immortalis nel Marvel Universe:

“Per quanto riguarda il lato creativo, se c’è stato un problema con il fumetto, quello era capire quale fosse il ruolo esatto per loro.”

Ha detto Gillen.

“Sono serviti a molti scopi, in numerosi posti. Sono stati eccellenti attori di supporto, e alcune delle loro miglior azioni sono utilizzate dappertutto – infatti, sono stati sempre promossi in modo che venissero intesi come parte del Marvel Universe e mai singolarmente. Il miglior caso da valutare è quello dei Celestiali stessi.

Continuando poi:

Quello che sto cercando di fare è legare insieme tutti questi fili, creando una storia epica e coerente, unica per gli Eterni. Quando avrete finito di leggere il primo numero, saprete per cosa sono stati creati gli Eterni, e perché non sono come nessun’altro. Da quel momento in poi, aggiungerò altro: dettagli, angoli, mondi in cui perdersi e ritrovare noi stessi.”

Il primo numero verrà pubblicato durante la sessione di gennaio da Marvel Comics negli Stati Uniti.

