Phil Spencer, capo della divisione di Microsoft per il gaming, non ha smentito l’ipotesi che vedrebbe un’applicazione di Xbox sulle Smart TV prossimamente.

Xbox per Smart TV

Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha affermato, durante un’intervista a The Verge, che molto probabilmente vedremo un’applicazione per Smart TV e che nulla impedirebbe loro di lanciarla entro la fine del 2021.

Conosciamo già il piano aziendale di Microsoft per quanto riguarda il cloud gaming e l’Xbox Game Pass Ultimate, per questo la notizia deve coglierci di sorpresa. Project xCloud è un servizio già presente su qualsiasi tipo di dispositivo, per computer, cellulari e console: era solo questione di tempo prima che le Smart TV si adattassero ai nuovi standard.

Le parole di Spencer

Intervistato da Nilay Patel, a Spencer sono state chieste alcune informazioni riguardo la possibilità di un’applicazione di Xbox che arrivasse sulle Smart TV, viste sostanzialmente come dei grandi tablet potenziati dall’efficienza del cloud gaming di Xbox. La risposta del capo di Xbox è stata rassicurante in quanto fosse certo che l’idea sarebbe stata visitata prima o poi:

“Penso che lo vedremo nei prossimi 12 mesi”

Ha detto Spencer, che ha continuato così:

“Non credo che nulla ci impedirà di farlo. Penso che quello che hai detto sulla TV sia perfetto. Quella che una volta chiamavano una TV era un CRT che stava solo buttando un’immagine sul retro di un pezzo di vetro che permetteva la visione. Ora, come hai detto, una TV è diventata di più, una console di gioco chiusa dietro uno schermo che ha una piattaforma per le app, uno stack Bluetooth e una capacità di streaming. È ancora una TV o è solo la forma e la funzione dei dispositivi che avevamo intorno alla nostra TV, consolidati nell’unico grande schermo che sto guardando?”

