Dopo vari rinvii Marvel Comics avrebbe cancellato Star Wars L’Ascesa di Skywalker, fumetto che adatta il film omonimo di J.J. Abrams che ha chiuso la Saga degli Skywalker.

Stando al numero di Dicembre del catalogo Previews del distributore Diamond Comics, infatti, Marvel Comics ha annullato il primo numero della trasposizione; non è quindi detto che la serie non veda la luce direttamente in volume, invece che in albetti mensili.

La serie avrebbe dovuto debuttare a Giugno per i testi di Jody Houser (Star Wars: Rogue One) e i disegni di Will Sliney (Star Wars: L’Asceasa di Kylo Ren), i quali avrebbero inserito scene inedite rispetto al film.

A proposito di Star Wars L’Ascesa di Skywalker

Star Wars L’Ascesa di Skywalker è uscito nei cinema italiani il 18 Dicembre 2019; dal 4 Maggio 2020 il film è disponibile in home video e su Disney+:

Il Maestro Jedi Luke Skywalker (M. Hamill) è morto. Il suo ultimo allievo Rey (D. Ridley) è anche l’ultimo Jedi e quindi l’unica persona che si è trovata tra la vittoria finale del Primo Ordine sotto la guida di Kylo Ren (A. Driver) e il generale Hux (D. Gleeson). Questo è intollerabile per Ren e così lui ei suoi Cavalieri di Ren inseguono i resti dei ribelli attraverso la galassia. Mentre Hux crede di essere vicino al suo obiettivo, c’è ancora un conflitto tra il lato chiaro e quello oscuro del potere in Ren. Rey e le sue amiche Finn (J. Boyega), Chewbacca (J. Suotamo) e l’eccezionale pilota Poe Dameron (O. Isaac) cercano un vecchio artefatto che potrebbe dare all’equilibrio del potere la svolta decisiva nella lotta.

Star Wars L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams e prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre Callum Greene, Tommy Gormley e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi.

La sceneggiatura, su soggetto di Derek Connolly & Colin Trevorrow e J.J. Abrams & Chris Terrio, è scritta da Chris Terrio e J.J. Abrams e basata sui personaggi ideati da George Lucas.

