Le uscite manga Magic Press di fine Novembre 2020 vedono il debutto della serie in 5 volumi Messe a Nudo (Sekilala Kanojo) di Linda, accompagnato dal volume 7 di Adekan di Tsukiji Nao.

Di seguito le uscite manga Magic Press di fine Novembre 2020, in distribuzione dal 20 del mese in fumetteria e già disponibili sullo store della casa editrice.

Messe a Nudo Volume 1 di 5

di Linda

13×18 cm, 192 pp., bross., b/n, 7,90 €

In questa serie, composta da 5 volumi, la vita di tre studentesse universitarie viene appunto “messa a nudo”, e scoprirete che queste apparentemente brave ragazze trascorrono in realtà delle giornate piuttosto movimentate!

Mayumi non riesce a scegliere tra il timidissimo fidanzato e la fila di uomini che ha messo gli occhi su di lei.

Rena è tra le studentesse più promettenti dell’intera università, ma le distrazioni che incontra nel suo percorso sono davvero tante!

Rumi vuole fare carriera nel mondo del doppiaggio, ma dovrà scendere a parecchi compromessi per ottenere la carriera che desidera.