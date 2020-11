Il film Mortal Kombat del 1995 ha seguito quello di Street Fighter di Capcom sul grande schermo condensando la narrazione del torneo del gioco originale in un film d’azione divertente e frenetico. Nei rari punti in cui il film si è differenziato dal materiale originale, ha presentato cose che i fan amano ancora oggi.

Il DLC arriva insieme ai recenti aggiornamenti di Mortal Kombat 11 che raggruppano tutto ciò che NetherRealm ha creato in un semplice pacchetto. La Ultimate Edition dell’amato gioco di combattimento presenta due pacchetti di personaggi aggiuntivi, un’espansione della storia, Mortal Kombat 11: Aftermath e una tonnellata di skin alternative per l’intero roster.

Il gioco ha anche ottenuto un aggiornamento completo a Xbox Series X e PlayStation 5 programmato per il rilascio a breve che consentirà ai giocatori di vivere il gioco nel loro salotto con la massima fedeltà anche giocando su console di nuova generazione. Mentre c’era qualche preoccupazione tra i giocatori che la Ultimate Edition significasse che NetherRealm stava passando completamente ad altri progetti, l’uscita di oggi delle skin nostalgiche di Hollywood sembra indicare che i giocatori non hanno visto tutto ciò che ha in serbo per loro NetherRealm.

In un comunicato stampa di oggi, WB Games e NetherRealm hanno presentato il pacchetto Klassic MK Movie Skins, disponibile per l’acquisto a 6 euro. Con il DLC, i giocatori hanno accesso ai costumi di tre personaggi direttamente dal film del 1995, ognuno con le sembianze e la voce dei loro attori originali!

Linden Ashby torna a vestire i panni di una star del cinema presentata come “Il Kombattente di Hollywood Johnny Cage“. Bridgette Wilson-Simpras offre ai giocatori una pausa da Ronda Rousey con l’abito “Island Bound Sonya Blade“. Forse ancora più importante, Christopher Lambert indossa il cappello di paglia e fa rivivere la sua tipica risata come “Protettore del Reame della Terra Raiden“:

Le nuove skin dei film di Mortal Kombat 11 sono l’aggiunta perfetta per i fan a un gioco che sta riscuotendo grande successo.

Anche se è probabile che lo studio stia lavorando al suo prossimo progetto, che promette di essere qualcosa di completamente diverso dal suo lavoro passato, speriamo che ci sia tempo per qualche altro DLC a sorpresa DLC allo stesso livello.

