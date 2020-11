Il manga basato su Bem il Mostro Umano, o meglio sulla sua più recente incarnazione animata, arriverà in Italia grazie a Magic Press Edizioni.

Attraverso un comunicato stampa la casa editrice romana ha reso noto che i tre volumi del manga di Range Murata (Last Exile) e Mosae Nohara (From the Red Fog), tratto dalla serie anime omonima del 2019, saranno disponibili da Febbraio 2021 in un cofanetto da collezione.

Sempre da Febbraio inizieranno a uscire anche i volumi singoli, con periodicità mensile.

L’editore descrive così la serie:

I tre yokai Bem, Bera e Bero nascondono il loro aspetto demoniaco per vivere nel mondo degli umani, ma spesso si trovano costretti a ricorrere ai loro poteri sovrannaturali per aiutare i loro amici.

A proposito di Bem

BEM è il nuovo anime prodotto nel 2019 da TV Tokyo, Nihon Ad Systems, Pony Canyon, KlockWorx e flying DOG per celebrare il 50° anniversario della storica serie animata di ADK Emotions del 1968 – 1969 pubblicato in DVD da Dynit.

Yoshinori Odaka (B-Daman CrossFire, B-Daman Fireblast) ha diretto la serie presso Production I.G (Hakyu!!) e LandQ (Sword Gai) su sceneggiature stese da Atsuhiro Tomioka (Pokémon XY, Trinity Blood); Range Murata (L’Attacco dei Giganti The Harsh Mistress of the City, Last Exile) è l’autore del character design originale, adattato per l’animazione da Masakazu Sunagawa (Azure Striker Gunvolt).

La serie è composta da 12 episodi, trasmessi tra Luglio e Ottobre 2019.

Il 2 Ottobre 2020 è uscito il film animato sequel Become Human.

Il manga di Range Murata e Mosae Nohara è stato serializzato sulla app Manga Park di Hakusensha dal 17 Luglio 2019 al 19 Febbraio 2020.

