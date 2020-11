Quante volte vi sarà capitato, giocando a Uno, di dimenticare di dire: “Uno” quando vi resta una sola carta in mano e, di conseguenza, quante volte avete pescato una marea di carte come punizione per non aver pronunciato la fatidica parola magica?

Dopo lunghi anni di dubbi dei giocatori riguardo questa specifica regola di Uno, finalmente abbiamo una risposta definitiva e univoca al dilemma: siamo davvero obbligati a dire: “Uno” quando restiamo solo con una carta in mano?

Il verdetto è giunto su Twitter in risposta al sondaggio della star dell’NBA Donovan Mitchell: l’account Twitter ufficiale di Uno ha deciso di rompere il ghiaccio e di rispondere a tutti i giocatori che avessero da porre qualche domanda riguardo le regole del gioco.

Ecco la risposta ufficiale del produttore del gioco di carte:

“Anche se dire: “Uno” quando giochi la tua ultima carta è una popolare regola della casa, non è obbligatorio“.

While calling "UNO Out" when you play your last card is a popular House Rule, it's not required. 🗣 UNO has spoken. — UNO (@realUNOgame) November 24, 2020

Inutile dire che la sentenza ha diviso rapidamente tutto il mondo di Twitter, rendendo rapidamente il gioco di carte un trend su Internet, a maggior ragione perché, come potete vedere anche dai risultati del sondaggio creato da Donovan Mitchell, la maggior parte dei giocatori di Uno (me inclusa) ha sempre ritenuto che dire ad alta voce “Uno” quando si resta solo con una carta in mano fosse obbligatorio!

Invece, come chiarisce finalmente in modo definitivo la pagina del celeberrimo gioco di carte, si tratta semplicemente di una “regola della casa” accolta come ufficiale dalla comunità di giocatori, che ora, però, potrà sentirsi libera dal bizzarro obbligo.

