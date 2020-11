Batman & Robin di Joel Schumacher non è certo il film dedicato al Cavaliere Oscuro che molti fan ricordano con piacere. Lo sa bene George Clooney che, succedendo a Val Kilmer nel ruolo di Batman, è stato pesantemente criticato per la sua performance.

In una recente intervista a GQ, l’attore ha avuto modo di riflettere sulla sua interpretazione nel film, criticandosi e criticando la pellicola.

L’unico modo in cui su può parlare con sincerità di alcune cose è osservarsi e vedere cosa non è andato in quelle cose, includendo anche sé stessi. Ad esempio, quando dico che Batman & Robin è un film terribile, dico sempre che anche io sono stato terribile nel film. Perché ero il protagonista, ma anche perché guardando cosa si è sbagliato si possono analizzare anche gli altri elementi che non hanno funzionato.