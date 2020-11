Arriva finalmente il primo sguardo della Batcaverna in The Batman. Il Daily Mail ha infatti pubblicato alcune immagini dal set nel Regno Unito del film, ritraendo dall’estero la Batcaverna. Come vediamo, la Batcaverna è scavata in una roccia coperta da alberi, che “abbraccia” uno specchio d’acqua.

The Batman vedrà un giovane Bruce Wayne alle prese con le sue prime battaglie della sua crociata. Robert Pattinson ha così descritto la sua preparazione al personaggio:

Al momento, sto utilizzando molto elementi che forse potrebbero risultare secondari: miei sogni o conversazioni con amici intimi. Questo mostra la parte segreta della sensibilità dell’attore che si confronta con un personaggio…quando si comincia a girare, sei tu davanti ai tuoi pensieri, ai tuoi demoni. Ho il classico entusiasmo di un attore nello stare sul set, riesco a trasformare le aspettative in un mio dialogo interiore. È eccitante e orribile allo stesso tempo essere tutto il tempo come su un plotone d’esecuzione. Osservo prima il personaggio che devo andare ad interpretare, poi cerco di capire cosa ha in comune con me, quali sfumature dovrò aggiungere per renderlo sempre più ricco e complesso. Non si interpreta mai un personaggio chiaro e semplice, c’è sempre da rappresentare persone che sembrano vivere di due stati completamente diversi nello stesso momento.

The Batman: il film

In attesa di ulteriori dettagli su personaggi e trama, DC FanDome ha finalmente offerto ai fan il primo trailer di The Batman. In una precedente intervista col SiriusXM’s The Jess Cagle Show, Jeffrey Wright (Jim Gordon) ha commentato le novità di questo nuovo (ed ennesimo) film su Batman.

Con The Batman, abbiamo l’opportunità di utilizzare gli elementi di un cinecomics per esplorare una città americana attraverso una lente fatta di criminalità e corruzione, elementi radicati, importanti e interessanti. Il lavoro investigativo sta nell’esplorare Gotham, ma diventa anche l’esplorazione di una città molto simile a New York.Come avete potuto notare, non ci sono parti in CGI, tutto quello che si è visto è stato girato. Abbiamo sospeso le riprese il 13 marzo, alcune delle cose che stavamo girando quel giorno sono in quel trailer. Eravamo davvero entusiasti di quello che stavamo facendo. Prima di tutto per il copione. Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato che questo fosse lo spirito DC, di Detective Comics, la sceneggiatura è davvero legata a questo, all’idea che Batman sia il più grande detective del mondo. Penso che come ha detto una volta Gary Oldman, Gordon è come se fosse un Watson per lui. La sceneggiatura onora questo aspetto ed ha anche stabilito un tono molto chiaro, un tono che è stato ben catturato in quel trailer.

Nel film, tra i villain, dovrebbe essere presente anche Anarky/ Lonnie Machin, un ragazzo dai forti ideali anarchici e politicamente impegnato apparso per la prima volta in Detective Comics # 608, uscito nel 1989.

Di seguito, i protagonisti del cast e della produzione:

Il cast di The Batman include Robert Pattinson (Bruce Wayne – Batman), Paul Dano (Edward Nashton), John Turturro (Carmine Falcone), Zoe Kravitz (Selina Kyle – Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot – Il Pinguino), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Peter Sarsgaard (il Procuratore Distrettuale di Gotham Gil Colson) e Jayme Lawson (la candidata sindaco Bella Reál).

Il film è prodotto da Reeves e Dylan Clark (i film “Il pianeta delle scimmie”), mentre Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo sono i produttori esecutivi. Il team creativo di Reeves che lavora dietro le quinte include il direttore della fotografia candidato all’Oscar Greig Fraser (“Lion – la strada verso casa”, l’imminente “Dune”); il suo scenografo de “Il pianeta delle scimmie”, James Chinlund; i montatori William Hoy (i film “Il pianeta delle scimmie”) e Tyler Nelson (“Rememory”); il supervisore ai VFX premio Oscar, Dan Lemmon (“Il libro della giungla”); il supervisore SFX nominato all’Oscar, Dominic Tuohy, (“1917”, “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”); il sound mixer nominato all’Oscar, Stuart Wilson (“1917”, il franchise di “Star Wars”); la costumista premio Oscar, Jacqueline Durran (“1917”, “Piccole donne”, “Anna Karenina”) ed i costumisti Glyn Dillon (la saga di “Star Wars”) e David Crossman (“1917”, la serie “Star Wars”); la hair designer Zoe Tahir (l’imminente “No Time to Die”, “Spectre”); e la truccatrice nominata all’Oscar, Naomi Donne (“1917”).

The Batman è previsto nelle sale cinematografiche per il 4 marzo 2022.

