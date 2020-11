Funko ha annunciato i nuovi POP! della collezione Star Wars Concept Series, basati sul design originale dei personaggi del compianto artista Ralph McQuarrie — colui che con la sua arte ha tradotto visivamente le idee di George Lucas per la sua galassia lontana lontana.

Dopo una prima ondata, esclusiva per la Celebration 2020, che includeva Luke Starkiller, Darth Vader, Chewbacca e Boba Fett, questo secondo gruppo di personaggi è composto da una versione alternativa di Darth Vader, dal maestro Yoda e dai mitici droidi R2-D2 e C-3PO.

Saranno disponibili negli abituali canali di vendita nei primi mesi del 2021.

Ralph McQuarrie, Star Wars e non solo

Il maestro McQuarrie è celebre per aver curato il concept design di personaggi e ambienti di Star Wars, aiutando George Lucas a plasmare l’universo narrativo della saga nei film Una Nuova Speranza, L’Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi.

Rifiutò lo stesso incarico propostogli per la trilogia prequel, lasciando a Doug Chiang l’onore e l’onere di lavorare a La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith.

Tra i suoi altri lavori ricordiamo Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T. l’extraterrestre, Cocoon (che gli valse il Premio Oscar), I Predatori dell’Arca Perduta e Jurassic Park.

Star Wars tra streaming e cinema

Al momento Disney+ sta trasmettendo gli episodi della seconda stagione di The Mandalorian, ma in sviluppo ci sono diversi altri progetti: la serie su Obi-Wan Kenobi, la serie prequel del film Rogue One – A Star Wars Story e una serie al femminile curata da Leslye Headland (Russian Doll).

In produzione, inoltre, c’è la serie animata Star Wars The Bad Batch.

Lucasfilm non ha ancora confermato la stagione 3 di The Mandalorian, che Jon Favreau ha invece già anticipato; si rumoreggia invece su spin-off dedicati a Boba Fett, ad Ahsoka Tano e a Bo-Katan & Cara Dune.

Per quanto riguarda il cinema i prossimi film della saga sono al momento previsti a partire dal 2023.

Acquista il POP di Han Solo in Carbonite