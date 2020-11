Il Gigante Colossale è uno degli antagonisti più facilmente riconoscibili dell’opera L’Attacco Dei Giganti. L’alter-ego di Bertholdt diventa virale ancora una volta, in parte grazie a una scultura discutibile che usa una stranissima “tela” per dare al villain un aspetto completamente nuovo!

Anche se Bertholdt ha perso il potere del Gigante Colossale e la sua vita alla fine della terza stagione, resuscita grazie a un utente di Reddit che ha postato sul social la sua folle scultura del gigante colossale fatta su una banana. La nuova interpretazione molto dettagliata dell’alter-ego di Bertholdt ha fatto diventare subito virale il Gigante Colossale.

Il Gigante Colossale e la quarta stagione dell’Attacco Dei Giganti

Uno dei più grandi punti di forza dell’ Attacco Dei Giganti è stata la sua capacità di rivelare segreti in modi completamente inaspettati, poiché la grande rivelazione su Bertholdt e Reiner, rispettivamente come Gigante Colossale e Gigante Corazzato, è stata uno dei più grandi shock del franchise. Come due soldati per la nazione di Marley, i due ex membri del Survey Corps si sono rivelati nel tentativo di convincere Eren Jaeger a unirsi alla loro causa, ma sfortunatamente si sono imbattuti nei loro compagni di una volta.

Berthold muore e l’erede del Gigante Colossale diventa Armin, mentre Reiner ha intrapreso un viaggio molto diverso ed è ora diventato parte di un nuovo Survey Corps concludendo in questo modo la terza stagione dell’Attacco Dei Giganti.

Prendendo ora in considerazione il Gigante Colossale è certo che sia stato a lungo pensato per essere il più grande gigante che avrebbe devastato tutto il mondo e che avrebbe visto la guerra tra Marley ed Eldia diventare sempre più calda col passare degli anni. Però, c’è da dire che il potere del Gigante Fondatore non è da sottovalutare, perché rende chi lo possiede molto più grande e sicuramente molto più potente.

Mentre la serie si prepara all’ultimo sipario, la curiosità fermenta tra i fan che non vedono l’ora di scoprire quale ruolo avrà Armin e il suo nuovo potere di Gigante Colossale nell’ultima battaglia.

