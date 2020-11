Chris Columbus, lo scrittore originale dei Gremlins, ha svelato alcune nuove informazioni su Gremlins 3, il terzo film della saga, ancora in fase di lancio.

Gremlins 3, è reale?

Il terzo capitolo di Gremlins è in lavorazione da molti anni e Chris Columbus, scrittore dei film originali, avrebbe già preparato per esso uno screenplay a detta sua “contorto e oscuro”. Al momento però, il lungometraggio deve ancora entrare in fase di produzione, proprio perché, come ha ricordato Columbus, alcuni fattori burocratici, inerenti ai diritti d’autore, sono entrati in campo e hanno impedito la creazione del nuovo film.

Warner Bros. detiene i diritti per il franchise dei Gremlins e un recentemente adattamento TV, intitolato Gremlins: Secrets of the Mogwai, è stato concesso e fissato per l’uscita su HBO Max.

CGI o pupazzi reali, ecco cosa verrà per i Gremlins

In un’intervista recente al Collider Conncted però, in cui veniva promosso il nuovo film natalizio di Columbus Chirstmas Cronichles 2, lo stesso produttore ha ricevuto alcune domande per quanto riguarda Gremlins 3 e ha risposto in questo modo:

“Mi piacerebbe farlo. Ho scritto una sceneggiatura, quindi c’è un copione esistente. Stiamo lavorando ad alcuni problemi di diritti in questo momento, quindi stiamo solo cercando di capire quando sarebbe il momento migliore per iniziare a girare il film. Lo farei ancora allo stesso modo: lo farei con burattini tangibili, non in CGI. Forse avendo una scena di movimento come nei primi Gremlins, si potrebbe usare CGI, ma non penso lo userei molto in Gremlins 3.”

I fan ne sono ovviamente rimasti esaltati, era proprio ciò che volevano sentire: un ritorno alle origini, il format iniziale, un film proprio come i primi, ma con una storia interamente nuova. Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere informazioni per quanto riguarda una data di inizio produzione, ma è importante sapere che l’idea è presente nelle menti dei produttori e in che modo pensino di attuarla.

